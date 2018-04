Se målet i Sportsnyhetene over!

Sandefjord - Brann 0-1

Brann har hatt en fantastisk start på sesongen, og lå øverst på tabellen foran bortemøtet med Sandefjord.

Det var derimot ingen fyrverkeri av en kamp den første omgangen hvor ingen av lagene klarte å skape de helt store sjansene. Lars Arne Nilsen bestemte seg derfor å ta av Amer Ordanic, som har slitt med småskader, og inn kom Peter Orry Larsen.

Som mot Stabæk kom den tidligere Aalesund-spilleren inn og scoret. Koomson snurret rundt med Sandefjord-forsvaret og fant Orry Larsen på førstestolpe med et strålende innlegg, og 29-åringen satt kontant inn ledelsen for bergenserne.

– Et meget smart bytte av Brann, og selvfølgelig var Orry Larsen der med sine friske bein, sa TV 2s ekspert Steffen Iversen etter scoringen.

Annullert mål

Scoringen kom etter drøyt 55 minutter spill, og minutter etter trodde Steffen Lie Skålevik at han hadde doblet ledelsen for Brann. Dommer Ola Hobber Nilsen hadde derimot blåst for en korrekt offside.

Sandefjord stanget mot Brann-forsvaret, men klarte aldri å komme nærmere målet til Radlinger og gikk målløse av eget gress. Den svake sesongstarten fortsetter dermed for blåtrøyene som står med kun én seier på sju kamper, og jakten på ny hovedtrener intensiveres etter at Magnus Powell fikk sparken tidligere i uken.

– Sterkt av Brann som har hatt en fantastisk uke. De har hatt to meget sterke bortseire på rad, og viser seg som en skikkelig gullkandidat i disse dager, avsluttet Iversen.

Fornøyd Nilsen

Lars Arne Nilsen har blitt hyllet for jobben han har gjort med Brann-laget, og etter nok en trepoenger var det en fornøyd trener som møtte TV 2.

– Det ble en slitekamp, men det var vi forberedt på. Vi slipper ikke til noen sjanser og står strålende bakover, og selv om vi ikke er helt på vårt beste så er vi såpass i flytsonen at vi tar alle poengene, sa Lars Arne Nilsen til TV 2 etter kampen.

Peter Orry Larsen har kommet inn og scoret i to av de tre siste kampene, men noe startplass virker ikke å være aktuelt med det første.

– Han er så god som innbytter og setter fyr på kampen når han kommer inn på benken, men han har jo fortjent å starte. Det kommer litt an på kampbildet, men han kommer til å spille mye selv når han bare kommer inn, sa Brann-sjefen om sin egen matchvinner.

– Jokere kan også starte

Hovedpersonen selv var fornøyd med å avgjøre for bortelaget:

– Det smakte godt og vi trengte å komme oss lengre opp i banen, og det syntes jeg vi klarer mer i andre omgang. Det er godt å komme inn, og jeg syntes vel jeg fortjener å starte.

– Han (Lars Arne Nilsen) mener du funker som joker?

– Ja, men man kan starte med jokere og vet du, avsluttet matchvinner Peter Orry Larsen med et glimt i øyet.

Brann avslutter uken på tabelltopp med en solid seks poengsluke ned til Haugesund og Molde på plassene bak, men Rosenborg kan med seier over Strømsgodset snike seg forbi de to sistnevnte og opp på 2.plass fem poeng bak.