Roberto Firmino (26) har skrevet under på en ny langtidskontrakt med Liverpool. Det melder klubben selv søndag.

Liverpool oppgir ikke kontraktslengden, men ifølge the Telegraph dreier det seg om en femårskontrakt. Dermed binder Firmino seg til Anfield-klubben frem til sommeren 2023.

Telegraph hevder videre at Firmino blir Liverpools best betalte spiller, med en årslønn på 100 millioner kroner.

– Det var en enkel beslutning. Klubben har tatt meg imot på en utrolig måte og her har jeg vokst mye med støtte fra hele laget. Jeg trives veldig, veldig godt her, sier brasilianeren.

– Elsker å spille for Liverpool

Firmino ankom Liverpool fra Hoffenheim sommeren 2015, og har scoret 50 mål på 140 kamper.

– Alt passer sammen på den best mulige måten. Lagkameratene mine er fantastiske og jeg er takknemlig for å kunne spille med dem i denne klubben, sier 26-åringen.

Sammen med Mohamed Salah og Sadio Mané danner han en angrepstrio som det virkelig lukter svidd av. Men det er ikke bare lagkameratene og manager Jürgen Klopp som har vært viktig for 26-åringen.

– Jeg elsker å spille for Liverpool. Fansen er glimrende og fantastisk i måten du støtter oss på i alt. Støtten deres gjennom kampene og jobben de gjør underveis er vakker, sier Firmino.

Hadde utkjøpsklausul?

Avtalen er godt nytt for Liverpool etter rykter om en utkjøpsklausul i Firminos tidligere kontrakt.

Den tidligere avtalen inneholdt visstnok et punkt om at dersom en klubb bød 950 millioner kroner måtte Liverpool akseptere budet.

Det eneste unntaket var at Arsenal ikke kunne utløse utkjøpsklausulen. Det punktet er et resultat av feiden med Arsenal den gangen de bød ett pund over utkjøpsklausulen til Luis Suárez i 2013.