Manchester United-Arsenal 2-1

Se høydepunktene fra kampen i videovinduet øverst.

Et reservepreget og rekordungt Arsenal kjempet tappert, men måtte til slutte strekke våpen mot et stjernespekket United-lag.

José Mourinhos menn vant til slutt 2-1 etter scoringer av Paul Pogba og Marouane Fellaini.​

Henrikh Mkhitaryan trodde han hadde sikret ett poeng for Arsenal med sin scoring mot gamle lagkamerater like etter pause, men på overtid steg innbytter Fellaini frem og stanget inn matchvinnerscoringen.

Den scoringen gjør at Manchester United er sikret topp fire-plassering og Mesterliga-spill neste år.

Fellainis kontrakt går ut til sommeren, men nå tror Mourinho at overtidshelten blir i klubben.

– Jeg vil at han skal bli, klubben vil at han skal bli, sier portugiseren etter kampen.

– Jeg tror at en spiller som scorer, og som etterpå drar i drakten og klubbemblemet, forteller at han ønsker å bli i klubben. Jeg tror han vil bli.

– Sesongen er i ferd med å bli en suksess

TV 2s fotballekspert Simen Stamsø Møller mener seieren var en taktisk triumf fra Mourinhos side.

– Det er noe veldig typisk José Mourinho over denne kampen. Det er ikke mange andre managere med samme evne til å forstå hva som trengs i kampen. Denne kampen trengte Fellaini, og det forsto Mourinho, sier Stamsø Møller etter kampen.

Kollega Erik Thorstvedt mener Uniteds sesong er i ferd med å bli en suksess, til tross for at erkerival Manchester City allerede har stukket av med seriemesterskapet.

– Vinner de FA-cupen så har sesongen vært en suksess. Det er undervurdert å ta pokaler. Det er nesten umulig å konkurrere mot et lag som City som tar 100 poeng i en sesong. Tar Mourinho et nytt trofé så kan han ikke klandres.

For Arsenal betyr tapet at den begredelige borteformen fortsetter. De har ennå ikke tatt et eneste bortepoeng i 2018 på seks forsøk, som det eneste laget i det engelske ligasystemet.

Lukaku-skade

Et lite skår i gleden for José Mourinho, var at Romelu Lukaku måtte ut med skade like etter pause.

Kraftspissen gikk i bakken etter en duell med Arsenals 20 år gamle Premier League-debutant Konstantinos Mavropanos, og hinket av banen med tydelige smerter.

Det er potensielt dårlig nytt for både Manchester United og Belgia. Skadeomfanget er ennå ikke kjent.​

Nytt Wenger-tap

Dermed ble det tap for Arsène Wenger mot José Mourinho i sin siste kamp som Arsenal-manager på Old Trafford.

Dette var deres 19. managerduell og Wenger står kun med to seirer mot Mourinho.

Det har gjennom årene vært en del kontroverser mellom de to erkerivalene. Det var imidlertid kun god stemning å spore mellom de to før og etter søndagens kamp.

Franskmannen ble også hedret med en liten pokal før kampen, overrakt av ingen ringere enn Sir Alex Ferguson.​

Reservepreget

Gjennomsnittalderen på søndagens Arsenal-lag – 24 år og 67 dager – var den yngste siden det famøse 2-8-tapet mot nettopp Manchester United tilbake i 2011.

Manchester United stilte et svært slagkraftig mannskap, mens Arsène Wenger nedprioterte kampen.

Stjerner som Mesut Özil, Alexandre Lacazette, Laurent Koscielny og Skhodran Mustafi glimret alle med sitt fravær. I stedet stilte Wenger med blant annet 20 år gamle Konstantinos Mavropanos, Reiss Nelson (18) og Ainsley Maitland-Niles (20).

Årsaken er naturligvis den viktige andre semifinalen borte mot Atlético Madrid i Europaligaen torsdag. Wengers menn har en tøff jobb foran seg etter 1-1 hjemme på Emirates.

United rett i ledelsen

Det ga også utslag på banen. Manchester United kjørte fra start og allerede etter et kvarter sto det 1-0 til vertene.

Et praktfullt Romelu Lukaku-innlegg fant Alexis Sánchez på bakerste stolpen. Chilenerens heading ble blokkert på mesterlig vis av Héctor Bellerín, men ballen traff stangen og spratt ut til Paul Pogba. Franskmannen bredsidet enkelt inn 1-0-ledelse.

Fire minutter senere var Henrikh Mkhitaryan nær å utligne, men den tidligere Manchester United-spillerens avslutning strøk utenfor David de Geas lengste stolpe.

Rolig før pause

United styrte banespillet, men Arsenals unggutter bet likevel godt fra seg i første omgang.

I Lacazettes fravær ledet Pierre-Emerick Aubameyang troppene alene på topp. Gaboneren var lite involvert, men kunne utlignet etter 35 minutter. Spissen dro seg fri i boksen, men headingen ble altfor løs og enkel for de Gea å stoppe.

Ashley Young traff stolpen for hjemmelaget etter 40 minutter. Fra svært skrått hold skjøt venstrebacken inn et innlegg som traff stangen foran en forfjamset David Ospina i Arsenal-buret.

– Jeg hadde forventet mer av United

Dermed sto det 1-0 til pause.

– Et rekordungt Arsenal har på ingen måte gjort seg bort. Jeg hadde forventet mer av United i første omgang. Wenger har ikke noen kanoner på benken, men det er likevel ikke utenkelig at de kan få med seg noe her, sa TV 2s kommentator Øyvind Alsaker da lagene gikk i garderoben.

TV 2s fotballekspert Simen Stamsø Møller lot seg imponere over Wengers unggutter i førsteomgang, og han dro spesielt fra grekeren Konstantinos Mavropanos i midtforsvaret, som gjorde sin debut i Premier League.

– Jeg synes han har klart seg veldig bra. Det er en vanvittig ilddåp å få, ikke bare å spille mot Manchester United på Old Trafford, men også mot Romelu Lukaku. Han har kommet bra ut av det hittil.

Arsenal slo tilbake

Like etter pause måtte Romelu Lukaku ut med skade etter en duell med debutant Mavropanos. Belgieren gikk ut for egen maskin, men var tydelig preget.

Inn kom Marcus Rashford. Unggutten hadde knapt rukket å tre inn på gresset før det smalt i andre enden. Kaptein for dagen, Granit Xhaka, vant ballen høyt i banen og fikk gitt ballen videre til Mkhitaryan. Armeneren satte fart mot United-forsvaret og løsnet et smart skudd fra drøyt 18 meter.

Markkryperen tok de Gea på feil bein og snek seg ned i hjørnet. Dermed kunne 29-åringen juble for utligning og scoring mot gamle lagkamerater.

Smalling med kjempesjanse

Scoringen satte også fyr på kampen, og tempoet og temperaturen ble betraktelig hevet. Arsenal hadde fått blod på tann, mens United virket å slite med å skru på bryteren igjen etter den bedagelige førsteomgangen.

Etter 70 minutter kunne Chris Smalling sendt United tilbake i ledelsen, men midtstopperen fikk ikke parret beina ordentlig og skjøt et stort hull i luften fra snaut syv meter.

Fellaini ble helten

José Mourinho hev etter hvert innpå Marouane Fellaini i jakten på scoring, og den høyreiste belgieren markerte seg med kraft og tyngde i duellene. Wenger satte på sin side inn Danny Welbeck, Nacho Monreal og 18 år gamle Joe Willock.

Fellaini skulle bli den store helten. To minutter før slutt fikk Marcus Rashford en scoring korrekt annullert for offside. Da virket det hele å ebbe ut i 1-1.

Innbytter Fellaini ville det imidlertid annerledes. Belgieren stanget inn kampavgjørelsen to minutter på overtid og sikret Manchester United-seier.