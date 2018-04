Det forteller et vitne til TV 2.

Hendelsen skjedde lørdag kveld. Bevæpnet politi rykket ut til Vestli i Groruddalen etter meldinger om skyting og bråk mellom ungdommer.

– Vi fikk melding om en stor ansamling av ungdommer på Vestli klokka 19.30. Mens vi var på vei dit, fikk vi melding om at det var avfyrt skudd, fortalte operasjonsleder Marianne Heidenstrøm til NTB.

En tomhylse ble funnet på stedet.

Låste seg inne på toalettet

Episoden skjedde ved pizzarestauranten Mathus Grill. Et vitne forteller til TV 2 at to personer var inne på pizzarestauranten for å bestille mat. Utenfor samlet det seg en gjeng på 10-15 personer som skulle «ta» de to som var inne på restauranten.

De to gikk ut, og utenfor oppsto det en konfrontasjon mellom de to og gjengen som hadde samlet seg. Et skudd ble avfyrt, og de to løp inn igjen i restauranten og låste seg inne på toalettet.

Det hele var over på få minutter. Politiet kom raskt til stedet, men da var både gjengen og de to som hadde søkt tilflukt inne i restauranten, forsvunnet.

– Jeg har vokst opp her, men har aldri opplevd noe lignende. Jeg ble redd da jeg hørte at det ble avfyrt et skudd, sier vitnet til TV 2.

Natteravner angrepet

To ganger på kort tid har natteravnene i området opplevd ubehagelige hendelser, hvor det har blitt ropt skjellsord og kastet stein etter natteravnene. Politiet har besluttet å gjennomføre en trusselvurdering før natteravnene kan patruljere området igjen, ifølge VG.

Det har aldri tidligere skjedd at politiet har stanset natteravnenes vandringer.

– Det var en vanskelig avgjørelse å ta, og de ønsket selv å gå videre. Men på grunn av deres sikkerhet har vi bedt dem ta et lite opphold, sier John Roger Lund, leder for politiet Enhet Øst, til TV 2.

Vitnet TV 2 har snakket med, tror ikke lørdagens hendelse hadde skjedd om natteravner hadde vært i nærheten.

– Da hadde det vært for mange til stede til at de hadde tatt sjansen på å gjøre noe slikt, tror vedkommende.