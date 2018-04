Grünerløkka skolekorps arrangerer loppemarked to ganger i året. Som korpsmamma har Unnur Sande funnet seg vel til rette blant gjengen som holder i avdelingen for kjøkkenutstyr.

Hun har syv års erfaring med loppemarked nå, og sier til TV 2 at hun har blitt i overkant interessert i porselen.

I forkant av loppemarkedet sist helg fikk imidlertid Sande og de andre på kjøkkenavdelingen seg en skikkelig overraskelse. For blant alt som var blitt levert inn, var det et servise som raskt skilte seg ut for de trente øynene.

– Da jeg drev med finsorteringen, la jeg raskt merke til at det var noe spesielt med det ene serviset. Det var fra Porsgrunds Porselænsfabrik og var så tynt at det nesten var gjennomsiktig, forteller Sande entusiastisk til TV 2.

Unnur Sande er korpsmamma og loppemarkedentusiast. Foto: Privat.

Endte hos museet

Etter en runde på Google forsto korpsforeldrene at de her hadde med en liten skatt å gjøre, og at det ikke måtte legges ut for ordinært salg.

De tok serviset med på Auksjonshuset og fikk mistanken bekreftet. Serviset var blant de første som ble produsert på porselensfabrikken i Porsgrunn – en gang mellom 1887 og 1891.

Verdien ble ifølge Unnur Sande estimert til rundt 40.000 kroner.

Korpsgjengen tok kontakt med Porselensmuseet ved porselensfabrikken.

Direktør Jorunn Sem ved Telemark Museum, som porselensmuseet ligger under, forteller til TV 2 at det var stor begeistring da de hørte om serviset.

Men fordi museet ikke har et eget innkjøpsbudsjett, var det ikke bare å kjøpe det fra korpset.

– Men heldigvis kom Sparebanken1 i Telemark på banen. De har støttet museet også tidligere, forteller Sem.

Nå skal serviset skinne for besøkende på Porselensmuseet. Foto: Unnur Sunde.

18.000 kr ble overført til loppemarkedet, og kommer korpset til gode. For Sande var det viktigere at serviset kom museet til gode, enn at de fikk høyest mulig pris.

Porselensmuseet åpnet for tre år siden, og har nå nådd mellom 3000 og 4000 besøkende. Sem sier de nå har 6000 objekter i samlingen, og er glad for å kunne inkludere funnet fra Grünerløkka.

Ukjent giver

– Dette er en kulturskatt fra den tidlige perioden til Porsgrund. Vi vet ikke om det er helt unikt, men det vi vet er at det ikke var hyllevare. Dette er laget på bestilling. Jeg blir rett og slett varm om hjertet av at vi nå kan ha dette i samlingen vår. Særlig kaffekannen er jo helt fantastisk.

Sande i Grünerløkka skolekorps vet ikke hvor serviset kom fra.

– Nei, det aner vi ikke. Men vi er utrolig glad det overlevde å bli hentet og fraktet til loppemarkedet. Det er ikke alltid alle har silkehanskene på. Det er rett og slett et mirakel.