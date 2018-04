Ull/Kisa-Viking 4-5

Det var på slutten av fredagens treningsøkt at Tord Salte (19) og Zlatko Tripic (25) røk i tottene på hverandre.

Den tidligere Molde-spilleren reagerte på en stygg takling med å slå Salte i ansiktet med knyttneven.

De to spillerne skværet imidlertid raskt opp, og søndag var det lite ondt blod å spore i Viking-leiren.

Siddisene ledet hele 5-1 over Ull/Kisa på bortebane, og vant til slutt 5-4 til tross for en massiv sluttspurt fra hjemmelaget.

Se høydepunktene fra den elleville kampen i Sportsnyhetene øverst.



Tripic sto selv for tre av målene og gikk av banen etter 70 minutter på stillingen 5-1.

Lyngdal-gutten scoret sitt første for dagen etter 26. minutter og feiret scoringen med en boksefeiring i god Wayne Rooney-ånd.

Etterpå løp han bort til innbytterbenken for å gi Salte en god klem.

– Han fortjente en liten klem og et kyss. Vi hadde en liten episode på trening fredag, så det er viktig å vise at vi står sammen, sa Tripic til Eurosport Norge i pausen.

– Det var langt over streken

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen kjenner godt til Tripic fra tiden hans i Start.

– Han er full av følelser og temperament. Samtidig er han en spiller som på sitt beste er den beste i hele OBOS-ligaen. Men han har en evne til å miste det ved tid og stunder, sier Mathisen til TV 2.

– Er det vanlig at det går så hett for seg på trening?

– Nei, det er det ikke. Jeg har aldri opplevd noe lignende. Jeg har vært borti mye rart på trening, men aldri noe slikt som jeg så på bildene fra Stavanger. Litt håndgemeng og tumulter kan oppstå, men det å slå til noen med knyttneven, er å gå langt over streken, sier den tidligere Start-profilen.

– Det skjønte nok Zlatko ganske fort selv også. Det var en lavoddser at han skulle juble med noen boksehansker, for å si det sånn.

Mathisen er imponert over måten Tripic og Viking har håndtert situasjonen på.

– Jeg synes Viking har taklet det på en eksemplarisk måte utad. Og kampen i dag viser jo at harmonien i laget ikke har blitt rammet.

–Zlatko er en god gutt, men av og til koker det litt i toppen. Det er gøy å se at han har levert så bra i Viking-trøyen, men jeg er veldig lite overrasket over det. Jeg er overrasket over at en OBOS-klubb klarte å lokke til seg en spiller av hans kaliber, for å være ærlig.

​Tripic står nå med fire mål på fem kamper i serien. Søndagens seier sendte også Viking opp på andreplass på tabellen, ett poeng bak ledende Aalesund.