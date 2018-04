Forrige helg ble gullfesten satt på vent med 1-2-tapet borte mot Hibernian, men med overkjørselen av Rangers var det kanskje like greit for Celtic-fansen.

Søndag kunne hjemmelaget godte seg over å knuse erkerivalen og samtidig bli kronet som mester for sjuende år på rad – tre serierunder før slutt.



Det sto 3-0 allerede til pause. Odsonne Edouard gjorde Old Firm-oppgjørets to første fulltreffere. De kom etter et snaut kvarter og fire minutter før pause. James Forrest kom også på scoringslista like før lagene gikk i garderoben.

KOK: Det var naturlig nok svært god stemning på Celtic Park. Foto: Jason Cairnduff

Overlegent

Rangers ble feid av banen søndag. Tom Rogic og Callum McGregor scoret hvert sitt mål i det 47. og 53. minutt.

Noen minutter etter 5-0-scoringen traff Josh Windass aluminiumen. Dermed ble det ingen trøstemål til Rangers.

Kristoffer Ajer spilte som vanlig hele kampen i Celtics midtforsvar. Han har vært under kontrakt med den skotske storklubben siden 2016, men årets serietittel er hans aller første. Landslagsspilleren var i fjor på utlån i Kilmarnock.

Gerrard på vei inn?

Ifølge britiske medier har Liverpool-legenden Steven Gerrard takket ja til å ta over managerjobben i Rangers foran neste sesong. Han vil i så fall ha en stor oppgave for seg. Gapet opp til Celtic er enormt.

Rangers ligger på tredjeplass og er 13 poeng bak tabelltoppen.

(©NTB)

