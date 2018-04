Den gledelige nyheten kommer under en uke etter artisten annonserte at hun er gravid for første gang.

Det er på artistens egen YouTube-kanal hun annonserer nyheten, hvor man også får se selve frieriet.

– Det er en av de største tingene som har hendt meg, sier hun i videoen.

Lyng ble fridd til av Langerud den 18. april.

Fridde på bursdagen

Frieriet skjedde på bursdagen til sangeren.

– Det startet som den verste bursdagen. Jeg trodde jeg skulle møte venninnen min, men så kunne ikke henne. Så skulle jeg møte bestevenninnen min, men hun kunne ikke likevel. Det syns jeg var veldig rart, fordi hun stiller alltid opp når jeg har bursdag eller når det er noe spesielt, sier Lyng i videoen.

– Jeg følte meg ensom og tenkte «jaja, det var jo den bursdagen», sier artisten.

Hun ble derimot rimelig overrasket da hun kom til restauranten, hvor vennene hennes, moren og lillesøsteren satt og ventet.

– Alle kommer ut fra intet, jeg blir helt satt ut. På slutten av måltidet, så skjer det her, sier artisten, før en video av selve frieriet vises på.

Lyng og Langerud har vært samboere i tre år, og møttes først på Se og Hørs kjendisgalla i 2015.

– Det føles veldig godt

Sandra Lyng og Langerud venter sitt første barn i november, og også den nyheten ble annonsert på artistens egen YouTube-kanal.

– Jeg valgte å dele det nå fordi det er vanskelig å finne unnskyldninger for hvorfor jeg har blitt større, det vises veldig godt, og jeg har begynt å få en del rare blikk, fortalte hun til VG.

Paret vet enda ikke kjønnet på barnet.

– Jeg skal ha barn med verdens beste kjæreste, som jeg har bodd med i tre år. Vi er fortsatt nyforelsket, og det at vi skal ha barn sammen er så stort og rørende, sier artisten i videoklippet.

Artisten ønsker å dele nyheten både fordi graviditeten begynner å synes, og fordi hun syns det er kjedelig å skjule det for kolleger, venner, bekjente og de som følger med på musikken hennes.

– Jeg er virkelig lykkelig. Jeg er snart ferdig med første trimester, sier artisten.