Det har den siste tiden versert rykter om at John Stones kan være på vei vekk fra Manchester City.

23-åringen mistet plassen på laget etter en hamstring-skade i november, og ved siden av skadeproblemene har det også blitt økt konkurranse i midtforsvaret til City etter signeringen av Aymeric Laporte.

Men dersom noen har forventninger om å kunne hente City-stopperen denne sommeren, så kan de bare glemme det.

– Jeg kommenterer ikke overganger når det er «fake news». Jeg skjønner ikke hvordan folk kan tro at vi kommer til å selge John Stones, sier Guardiola ifølge ESPN.

Manchester City-manageren mener stopperen spilte en nøkkelrolle i titteljakten.

– Han er en ung spiller, en engelsk landslagsspiller. Han er en stor del av grunnen til at vi vant tittelen. De første seks månedene var han fantastisk, men to ganger han har kommet skadet tilbake fra landslaget, sier spanjolen.

Med fire gode stoppere er det naturlig nok tøff konkurranse.

– Vinnie (Kompany) kom tilbake på et godt nivå, Nico (Otamendi) har vært fantastisk hele sesongen og Laportes inntreden var så bra. Alle fire vet de må konkurrere, sier Guardiola.

Men slår likevel fast:

– John kommer ikke til å flytte på seg. Jeg vet ikke hvor lenge jeg vil være her i Manchester, men så lenge jeg er her vil John Stones spille for oss. For det første er han en jævlig fantastisk fyr, og han skal bli her med meg. Han er en fryd å trene, jeg ønsker å hjelpe ham, sier Guardiola.