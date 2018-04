Helt siden han spilte for klubben har John Carew vært en svært populær mann blant Aston Villa-fansen.

Tidligere i april var nordmannen også på plass på Villa Park, der han sammen med Prins William så Jack Grealish på vakkert vis sørget for 1-0-seier til vertene.

Tv-bildene underveis i kampen viste god stemning mellom de to, og den tidligere fotballstjernen og prinsen jublet heftig sammen da seiersmålet ble scoret.

Lørdag var Carew gjest hos Soccer AM hos Sky Sports, og der forklarer han hvordan det hele kom i stand.

– Han er Aston Villa-fan, og han var i Norge for noen måneder siden. Jeg ble invitert til slottsmiddagen sammen andre ambassadører for sport og så videre, forklarer Carew.

– En stor ære

Det var 1. februar at Carew og andre representanter fra kultur og næringsliv gjestet slottsmiddagen med prins William og hertuginne Kate. Der fant de to tonen.

– Som store fotballentusiaster snakket vi om fotball og vi snakket om Aston Villa. Han er en stor Aston Villa-fan. Vi bestemte oss for å dra og støtte laget vårt før sesongen var over. Han inviterte meg til kampen. Det var en stor ære, sier Carew.

Nordmannen avslører at prins William er en veldig entusiastisk fan, og at det betyr mye for ham at de to har samme klubb i sitt hjerte.

– Jeg er stolt fordi jeg er en «Villan» og han er en Aston Villa-fan. Det betyr mye for meg, sier Carew.

I løpet av sin gjesteopptreden på Soccer AM snakket også Carew om skuespillerkarrieren og sin rolle i NRK-dramaet «Heimebane», der han har imponert stort i rollen som fotballspilleren Michael Ellingsen.

Aston Villa er nå inne i sin andre Championship-sesong etter nedrykket fra Premier League, men skal spille playoff om opprykk. Carew er optimist.

– Det er en stor klubb. De hører hjemme i Premier League. Jeg mener virkelig vi kan klare det denne gangen, sier Carew.

Hyller Terry

Han peker på Chelsea-legenden John Terrys inntreden på laget som en nøkkelfaktor for at det nå er optimisme å spore på Villa Park etter noen bekmørke sesonger.

– Veldig viktig. Han er lederen i laget og har stor erfaring. Han har definitivt hjulpet til med å snu på ting denne sesongen, mener Carew.

Med én kamp igjen er det klart at Aston Villa ender på fjerdeplass i Championship. Wolves har allerede rykket opp, mens enten Cardiff eller Fulham vil slå følge opp. Dersom Cardiff slår Reading hjemme i siste kamp, vil de rykke opp mens Fulham må spille playoff.

Middlesbrough har også sikret seg en plass i playoffen, mens kampen om den fjerde og siste plassen i kvalifiseringsspillet står mellom Derby og Preston. Med mindre Preston skulle vinne med et tosifret antall mål, vil det holde med uavgjort for Derby hjemme mot Barnsley.