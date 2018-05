– Forsikringsselskapene ønsker ikke å dekke de helseproblemene som er forårsaket av dårlig avl, sier veterinær Torill Moseng til TV 2.

Mange hunderaser med kort snute er spesielt utsatt for pusteproblemer. ​

– Hunderaser med korte snuter har blitt enormt populære de siste årene. Det gjør det lettere for useriøse aktører. Hundene har et godt gemytt og krever lite mosjon, som ofte har sammenheng med pusteproblematikken, sier Moseng.

Har du en av disse populære hunderasene, så vil kanskje ikke forsikringen din dekke operasjonene som er nødvendige for hunden.

Det kan koste deg dyrt.

– Eierne må kanskje ut med 30.000 kroner for én operasjon. Det får de ikke beskjed om når de kjøper valpen, sier Moseng.

Veterinæren sier det ikke er noen tvil om at det er en sterk økning av dyr som må opereres.

UNORMALT: Her ser man forskjellen på en normal og en unormal snute. Foto: Torill Moseng

Dekker ikke operasjoner

En rekke behandlinger som kreves for hunder som sliter med pustevansker blir ikke dekket av forsikringsselskapet. Dette gjelder blant annet inngrep for å korrigere deformert gane og misdannelser i svelget og øvrige luftveier.

I forsikringsvilkårene til både IF og DNB finner man en lang liste over helseproblemer som ikke dekkes av forsikringen, og hvilke hunderaser unntakene gjelder for.

– I likhet med all type forsikring, så handler dyreforsikring om risiko. Forsikringen for bil vil variere fra bilmerke og modell, til hvor du bor og hvor gammel du er. Det samme gjelder for dyreforsikring, sier kommunikasjonsrådgiver i IF, Sigmund Clementz.

Det er hunderasene som har kort snute og rund hodeskalle som spesielt rammes av forsikringsselskapenes krav.

SJEKK VILKÅRENE: Kommunikasjonsrådgiver Sigmund Clementz i IF anbefaler alle å gjøre research før man kjøper hund. Foto: IF

Det inkluderer blant annet disse rasene:

Boston terrier

Engelsk og fransk bulldog

Mops

Pekingeser

Griffon

Shih-tzu

– Dessverre er det en del raser som har fått helseproblemer gjennom avl. Hos noen raser er det ikke lenger snakk om risiko, men om noe som har blitt vanlig, sier Clementz.

Ikke bare pusteproblemer

Det er imidlertid ikke bare pustevansker som rammer hunderasene. Hos engelsk og fransk bulldog dekkes heller ikke keisersnitt.

Veterinærregningen for pomeranian, chihuahua og boston terrier dekkes heller ikke av forsikringsselskapet om de får utført keisersnitt.

– Keisersnitt hos disse hunderasene er veldig vanlig, og forsikringsprisene ville blitt så høye at ingen hadde betalt for det om prisen for disse operasjonene skulle bakes inn i forsikringsprisen, sier Clementz.

Andre helseproblemer noen forsikringsselskaper ikke dekker er forskjellige øyelidelser for hund, og hudoperasjoner. Under begge disse behandlingene finner man basset hound, blodhund, engelsk bulldog, shar pei, bullmastiff og napoleatansk mastiff på IF sine unntakslister.​

Flere av disse hunderasene er på listen over de 25 mest populære hunderasene i Norge.

RAMMER FLERE: Det er ikke bare kortsnutede hunder forsikringsvilkårene rammer. Shar pei må ofte opereres for øyelidelser og for mye hud. Foto: Mary Altaffer / AP Photo

Får ikke nok luft

– Det er ikke riktig at vi mennesker skal avle dyr som er født til lidelse, sier veterinær Torill Moseng.

Hun er opptatt av at nordmenn skal bli mer bevisst på hvilke hunderaser vi kjøper.

Moseng forteller at flere av hundene rett og slett ikke får nok luft inn, både fordi neseborene er så trange, og fordi de har flere motstander ned til lungene ved andre organer.

– De har så deformerte nesebor at det stenger for luften. Det blir som å putte bomullsdotter i dine egne nesebor. Det er svært utbredt hos kortnesede og rundskallede hunder, sier veterinæren.

Moseng sier at mange synes det er søtt når hundene snorker, men at det er et symptom på at dyrene ikke får nok luft.

– I noen tilfeller kan det være et moderat problem, men i veldig mange tilfeller må det gjøres omfattende kirurgisk behandling, og økningen i disse tilfellene er enorm de siste årene.

Problemene fører ofte til omfattende kirurgi, men noen av hundene må også avlives på grunn av de store helsemessige utfordringene.

BEKYMRET: Veterinær Torill Moseng er bekymret for helsen til hundene. Foto: Fotograf Klavestad as

Eierens ansvar

– Eierne må forstå hvor viktig dette er. Alle syns disse hundene er søte, men man må snakke med personer som har peiling på dyrehelse på forhånd og ikke bare avleren, han er jo en selger, sier Moseng.

– Det er viktig at vi som veterinærer formidler hvordan dyrene har det, de kan jo ikke si ifra selv, sier veterinæren.

Hun påpeker at noen av hundene har det bra til tross for problemene, men at de aller fleste har store problemer.

– Når en eier kommer inn med en ny valp, så er det så trist, men viktig å fortelle hvordan det hele henger sammen, og forklare hvor mange utfordringer de kan forvente. Det er kjempe trist å fortelle disse nyhetene, sier veterinæren.

Personlig opplever Moseng at majoriteten av selgere ikke sier ifra til eierne, som gjør at det blir veterinærens ansvar å informere eierne.

– Det er viktig å gjøre research hvis man skal kjøpe noen av disse hunderasene. Både på rasen, og hos forsikringsvilkårene, sier Clementz hos IF.

Moseng avkrefter at det alltid er sunnere med blandingshunder, som har blitt veldig populært de siste årene.

– Du kan tenke deg at om du blander to hunder med disse problemene så kan det bli enda verre og dobbelt så mange problemer. Så man skal sjekke hva slags blanding hundene er, advarer hun hundeeiere.