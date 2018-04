Liverpool er klar for å tilby Mohamed Salah er ny kontrakt med en ukelønn på rundt 2 millioner kroner. Salah har fire år igjen av kontrakten med Liverpool, men egypterens enorme sesong er blitt lagt merke til i Madrid. Det er vanligvis er dårlig tegn, men Liverpool føler seg trygg på at Salah blir i klubben.

The Times skriver at Arsenals interesse for Luis Enrique har kjølnet. I stedet satser rødtrøyene på å hente Maurizio Sarri fra Napoli. Enrique kan likevel ende opp i Premier League. Chelsea kan bli neste stoppested for den tidligere Barcelona-treneren, skriver avisen.

Manchester City vil blokkere alle forsøk fra Arsenal på å lokke Mikel Arteta eller New York City-sjef Patrick Vieira vekk fra Manchester, skriver Mirror.

Chelsea er på midtstopperjakt. Tottenhams Toby Alderweireld blir sett på som en ideell forsterkning, skriver The Sun. Også Manchester United er interessert i belgieren.

Tottenham-manager Mauricio Pochettino ser på Ajax' 18 år gamle stopper Matthijs de Ligt som en potensiell erstatter for Alderweireld, skriver The Sun. Spurs må trolig ut med rundt 500 millioner kroner for de Ligt. Også Barcelona følger unggutten tett.

Everton vil lytte til bud på Wayne Rooney. Liverpool-klubben har planer om en storstilt opprenskning av stallen i sommer, en opprenskning som kan bety slutten for manager Sam Allardyce og styreformann Bill Kenwright, skriver Mirror.

Leeds er i samtaler med Swansea om en overgang for Kyle Bartley. Det skriver Yorkshire Post.

WBA midlertidige manager Darren Moore har virkelig fått sving på sakene i klubben. Nå nevnes han som en mulig kandidat til månedens manager i april. Moore sier at han ikke tenker på mulighetene til å bli klubbens permanente manager. Under Moore har WBA tatt åtte poeng på de fire siste kampene.

Leicester vil prøve å lokke Rafael Benitez vekk fra Newcastle, skriver Daily Star. Misnøyen med Claude Puel er i ferd med å bre seg. 0-5-tapet mot Crystal Palace bidro definitivt ikke til å overbevise Puel-skeptikerne i Leicester-styret.

Manchester United-stjernen Anthony Martial har åpnet samtaler med Juventus med tanke på en overgang i sommer, skriver Calcio Mercato. 22-åringen er frustrert over manglende spilletid.

Manchester City-manager Pep Guardiola har enorm tro på midtstopper John Stones. Guardiola sier at Stones vil bli i klubben så lenge han er i Manchester, skriver Telegraph.

Keeper Jack Butland og den tidligere Bodø/Glimt-spilleren Badou Ndiaye er to av tolv spillere som vil forlate Stoke ved et eventuelt nedrykk, skriver Daily Mail.

Watford-manager Javi Gracia innrømmer at rekordsigneringen Andre Gray ønsker seg bort i sommer, skriver Watford Observer. Den engelske spissen står med kun fire mål på 30 kamper.