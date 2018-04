Se Manchester United-Arsenal på TV 2 Sport Premium og TV 2 Sumo fra kl. 17.20 (kampstart 17.30)

Arsenal-laget som gjester Old Trafford i ettermiddag er svært b-preget. Ifølge Daily Express har Arsene Wenger valgt å la Shkodran Mustafi, Aaron Ramsey, Laurent Koscielny, Alexandre Lacazette og Jack Wilshere bli igjen i London. Det er også usikkert om Nacho Monreal og Mesut Özil vil være involvert i kampen.

Wenger har naturlig nok returkampen mot Atletico Madrid i Europaligaen i bakhodet.

Lørdag kveld ankom Arsenal-troppen Manchester Piccadilly. Ungguttene Eddie Nketiah, Ainsley Maitland-Niles, Reiss Nelson, Jordi Osei-Tutu og Joe Willock var blant spillerne som ble avbildet.

– Jeg gnir meg i øynene når jeg ser at enkelte bookmakere ligger over 8 i odds på Arsenal-seier mot Manchester United, sier TV 2s Premier League-ekspert Simen Stamsø Møller.

Han skjønner at Wenger er forsiktig før semifinalekampen som langt på vei vil definere Arsenals sesong.

– Når det gjelder Wengers prioriteringer denne uka mener jeg at de som holder med Arsenal best kan bedømme hva som er rett og galt. Alt som betyr noe for Arsenal og Wenger i denne kampen er prestisje. I min verden sier det seg selv at han må ta store hensyn til det som skjer torsdag kveld, og om det så betyr å sende utpå juniorlaget mot United, er det mulig å forstå hvorfor. Arsenal har grunn til å skamme seg over en dårlig ligasesong, spesielt på bortebane, og denne kampen kan ikke endre på det uansett utfall, sier han.

Arsene Wenger har ingen problemer med å kaste ungguttene ut på dypt vann.

– Det er en del av kulturen til klubben vår. Jeg mener det er viktig for fotballklubber å vise tillit til unge spillere. Hvis man ikke gir dem sjansen, så lenge man ikke har mot til å sette dem på banen, vil de ikke tro deg. At det ikke er så mye som står på spill i Premier League gir en god mulighet til å se hvor klare de er, sier han.



Ifølge Metro reiste denne Arsenal-troppen til Manchester:

Hector Bellerin

Reiss Nelson

Eddie Nketiah

Jordi Osei-Tutu

Danny Welbeck

Petr Cech

Calum Chambers

Alex Iwobi

Konstantinos Mavropanos

Henrikh Mkhitaryan

Joe Willock

Granit Xhaka

Sead Kolasinac

David Ospina

Pierre-Emerick Aubameyang

Ainsley Maitland-Niles

​Rob Holding