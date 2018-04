Det har vært en lang reise for Stavanger-gutten Kåre Vedvik, men lørdag kveld kom endelig telefonsamtalen som betyr at han er NFL-spiller. Nå går turen til Baltimore, der han skal kjempe for en plass på laget til Ravens.

– Det føles herlig. Det har vært en lang prosess, og jeg har ikke turt å håpe på noe, men nå kan jeg endelig smile, sier Vedvik til TV 2 minutter etter at kontrakten var signert.

Skal spille i årets første NFL-kamp

​Han avslører at han hadde muligheten til å velge mellom Ravens og Tennessee Titans.

– Ravens spiller en ekstra pre season-kamp denne sesongen, og de lovet meg at jeg skal få spille hele den kampen mot Chicago Bears (NFLs årlige Hall of Fame-kamp, 2. august, journ. anm.). Da får jeg en hel kamp til å vise meg frem, så da var det enkelt å velge Ravens, sier han.

Vedvik skal vise seg frem både kicker og punter i pre season, men har kanskje størst sjanse til å vinne jobben som punter, som per nå tilhører 35 år gamle Sam Koch.

– Min mentalitet er at jeg skal slå han ut, og vinne den jobben. Etter det er det opp til trenerne, men jeg skal gi alt, sier 24-åringen.

Les også: Norsk talent avslører interesse fra NFL-lag

Fikk hjelp fra norsk NFL-legende

Før NFL-draften startet på torsdag fikk Vedvik en annen hyggelig telefonsamtale. Den tidligere Kansas City Chiefs-spilleren Jan Stenerud ringte for å ønske 24-åringen lykke til.

– Der var en utrolig kjekk samtale. Han syntes det var veldig kult at en annen nordmann hadde muligheten til å spille i NFL, sier Vedvik.

Stenerud spilte 18 år som kicker i NFL, for tre forskjellige lag. Han vant også en Super Bowl med Kansas City, og ble i sin tid den aller første kickeren i NFLs «Hall of Fame». Siden har ingen norske kickere fått spilletid i den amerikanske proffligaen. Det er store sko å fylle for Kåre Vedvik, som kan kanskje kan takke nettopp den norske kickerlegenden for muligheten til å fylle de skoene. Stenerud spilte nemlig en rolle i signeringen av Vedvik på lørdag.

– Han kjenner special teams-treneren i Baltimore, så han hjalp meg med å få et intervju med dem. Det er utrolig gjort av han, sier han.

En stor fordel for Vedvik, med tanke på å beholde plassen på laget, er at NFL-lag i år har muligheten til å opprette en ekstra plass på den såkalte «treningstroppen» for internasjonale spillere. Det betyr at nordmannen ikke nødvendigvis må vinne jobben før sesongstarten i september.

– Nå skal det feires, og så drar jeg til Baltimore for treningsleir på torsdag. Dette blir bra, avslutter nordmannen.