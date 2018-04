Mohamed Salah hadde ingen stor dag på Anfield i lørdagens målløse oppgjør mot Stoke. I ettertid har flere observante TV-seere oppdaget at ettermiddagen kunne endt vesentlig verre for egypteren.

TV-bildene viser nemlig at Liverpools toppscorer langet ut noe som ser ut som et forsøk på slag mot Stoke-spiller Bruno Martins Indi.

– Det skjønner jeg at folk tenker. Han prøver å slå etter Martins Indi. Han treffer ham ikke, det er kanskje en ting som gjør at det ikke får etterspill, sier TV 2-ekspert Simen Stamsø Møller.

– Det har vært mange lignende situasjoner denne sesongen der dommeren ikke har fått med seg hva som skjer, og at et panel må se på det i etterkant. Det skjedde så sent som i forrige helg da Ahmed Hegazy ga Danny Ings et lite boks i magen. Det fikk ikke etterspill, sier Stamsø Møller.

Stamsø Møller viser også til situasjonen som oppstod da Romelu Lukaku sparket rett i skrittet til Brightons Gaëtan Bong. Lukaku ble heller ikke straffet.

TV 2-eksperten mener likevel at FA-panelet ikke har vært like konsekvente i alle saker.

– De er ikke veldig konsekvente i disse panelene. Det har man blant annet sett i noen av filmesakene. Det kan for all del skje, men jeg kan ikke forstå at Salah kan få tre eller to kamper for dette, sier Stamsø Møller.

Ekspertkollega Erik Thorstvedt skryter av måten Martins Indi løste situasjonen på.

– Han fortjener skryt. Martins Indi gjør ikke noe mer ut av det. Mange ville ha kastet seg. Det legger en liten demper på det hele. Det blir spennende å se. Det er kanskje vanskeligere å straffe en så fantastisk spiller som nettopp har fått trofeer og alt mulig, sier TV 2-ekspert Erik Thorstvedt.