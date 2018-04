Saken oppdateres!

Inter - Juventus 2-3

Juventus ledet 1-0 og spilte elleve mot ti i nesten hele kampen. Likevel klarte Inter å snu det til 2-1, men helt på tampen vartet Juventus opp med en snuoperasjon av de sjeldne.

Først var Juan Cuadrado heldig da han utlignet til 2-2 i det 87. minutt, og kun ett minutt senere stanget Gonzalo Higuain inn den viktige 3-2-scoringen.

Seieren betyr at Juventus nå er fire poeng foran Napoli, riktignok med én kamp mer spilt enn rivalene.

Utvist etter VAR-hjelp

​Etter tolv minutter sendte Douglas Costa ligalederne i føringen. Et innlegg fra Juan Cuadrado gikk gjennom hele Inter-feltet, og der ventet brasilianeren tålmodig. Juventus-angriperen prikket inn 1-0 fra skrått hold.

Etter 15 minutter fikk Mario Mandzukic et ublidt og blodig møte med knottene til Inters Matías Vecino. Inter-spilleren så ut til å slippe unna med gult kort, men ble hardt straffet til slutt.

Dommeren tok i bruk VAR-teknologien, og bestemte seg etterhvert for å vise det røde kortet til uruguayaneren.

Grunnet mye stopp i spillet ble det lagt til hele seks minutter i den første omgangen. Blaise Matuidi trodde han hadde doblet Juve-ledelsen fem minutter på overtid, men etter en kikk på video, ble scoringen korrekt annullert for offside.

Alle motstandere av videodømming kan sjekke Inter-Juventus.

Da Juve rett før pause fikk annulert 0-2 pga offside.

Kjapt og korrekt levert av dommer.

VAR er ikke problemet. Det er løsningen på problemet når utførelsen er proff og problemfri. — Harald Bredeli (@TV2Bredeli) 28. april 2018

Etter 51 minutter slo Inter tilbake. Mauro Icardi fikk stå helt umarkert i boksen da han headet inn utligningen etter et godt slått frispark fra João Cancelo.

Inter snudde kampen, men Juve våknet til slutt

​Og etter 64 minutter klarte Inters ti menn å snu kampen. Andrea Barzagli var uheldig og klønete da han satte et hardt innlegg fra Ivan Perisic i eget mål.

Ti minutter senere prøvde Miralem Pjanic seg med et godt frispark, men Handanovic i Inter-buret vartet opp med en strålende redning. Like etterpå var det Inter som fikk en gyllen mulighet. Icardi kastet seg frem på et innlegg, men var akkurat for sen til å pirke ballen over mållinjen. Etter 85 minutter ble Icardi, som på det tidspunktet var på vei til å bli matchvinner, byttet ut.

Fire minutter før full satte Juan Cuadrado inn den viktige utligningen for Juventus. Colombianeren avanserte langs høyresiden og scoret fra død vinkel etter at ballen gikk i mål via Inters Milan Skriniar. Og kun litt over ett minutt senere hadde Juventus snudd kampen i deres favør. Gonzalo Higuain stanget et presist frispark fra Paulo Dybala i mål til 3-2.

3-2-seieren betyr at Juventus nå er fire poeng foran Napoli, som har én kamp mindre spilt. Napoli møter Fiorentina borte søndag kveld. Inter er fortsatt på femteplass med 66 poeng.

Juventus tre siste kamper: Bologna (h), Roma (b) og Verona (h)

Napolis fire siste kamper: Fiorentina (b), Torino (h), Sampdoria (b) og Crotone (h)