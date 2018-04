Det ble en eventyrlig dag sett med norske øyne i verdensserieløpet i triatlon på Bermuda lørdag.

Casper Stornes (21) var feltets yngstemann, men knuste all motstand og vant med 21 sekunder etter å ha vært gjennom en tøff løype med 1500 meter svømming, 40 kilometer sykling og 10 kilometer løping.

– Dette er historisk. Aldri før har en nordmann vunnet et verdensserieløp, sier TV 2s ekspertkommentator Frank Pedersen.

Og med Kristian Blummenfelt (24) og Gustav Iden (22) på andre- og tredjeplass ble også Norge den første nasjonen noensinne som tapetserer pallen i verdensserien i triatlon.

– Det var utrolig dristig det de gjorde. De angrep hovedfeltet på tross av at de hadde Stornes i solobrudd foran, men det skjønte at han hadde såpass stor luke at nå kunne de gjøre det. De gikk til så hardt at ingen fulgte, sier TV 2-kommentator Mads Kaggestad.

– Imponerende

Stornes var svært fornøyd etter målgang, men innrømmer at han ikke hadde forventet å gå til topps.

– Ikke i en stor gruppe, men da de lot meg gå var det mitt livs sjanse og jeg bare tok den. Jeg vant. Jeg er veldig fornøyd, sier han.

Det var i sykkeldelen at Stornes gikk solo, men det var aldri planen å rykke til i en tøff bakke der slik han endte opp med å gjøre.

– Nei. Jeg planla å spare krefter på sykkelen, men alle lot meg gå så jeg pushet, forteller han.

Blummenfelt ble nummer to, etter å ha kjempet en tøff duell med Gustav Iden. Han lot seg imponere av sin unge lagkamerat.

– Det var imponerende. Med 90 sekunder (etter syklingen) tenkte jeg vi burde kunne ta ham igjen, men han løp så sterkt. Jeg tror vi tok fem sekunder på de første fem kilometerne, sier Blummenfelt.

– Klare for å ta over verden

Med lagkameraten i tet rykket han og Iden fra konkurrentene, og sørget for Norges historiske tapetsering av pallen.

– Jeg tror ikke mange trodde det for fire år siden, men nå er vi her og er klare for å ta over verden, sier Iden.

TV 2s ekspert mener Idretts-Norge nå må få øynene opp for triatlonguttene.

– Dette er stort for norsk triatlon og for norsk idrett. Dette er opplagte OL-kandidater i Tokyo, sier Pedersen.

– Dette er karer som ikke er spesielt bortskjemt. De har ikke så mye ressurser. De er ikke bortskjemt med oppmerksomhet heller. De får ikke så mye, men nå er det på tide at man får øynene opp. Dette er et resultat av beinhard trening og det å sette lista høyt, sier Mads Kaggestad.

TV 2 Sportskanalen skal sende alle rundene av verdensserien i triatlon ut året.