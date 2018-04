Martin Roe (26) satte norsk rekord med 8228 poeng i tikamp i Firenze i Italia lørdag.

Roes egen personlige rekord var på 8144 poeng og stammet fra stevnet i Firenze i fjor. Benjamin Jensens 19 år gamle norske rekord lød på 8160 poeng.

Fri-utøveren skulle egentlig ta stevnet som gjennomkjøring til stevnet i Götziz senere i vår, men gjennomførte en konkurranse over all forventning til tross for at han har slitt med lyskeproblemer en stund. Roe vant stevnet i Italia.

8228 poeng er det fjerde beste resultatet oppnådd i verden i år.

Dette er Roes serie: 10,82 (100 meter), 7,53 (lengde), 15,46 (kule), 1,92 (høyde), 49,78 (400 meter), 15,14 (110 meter hekk), 48,26 (diskos), 4,75 (stav), 66,64 (spyd) og 4.40,97 (1500 meter).

Nidelvs Lars Vikan Rise endte på 6. plass i mangekampen i Firenze med 7600 poeng. Det var 25 poeng bak EM-kravet.

