​Swansea - Chelsea 0-1

Eden Hazard og Cesc Fabregas trengte kun tre minutter på å senke Swansea. Belgieren spilte en følsom pasning til Fabregas, og spanjolen prikket inn 1-0 med venstrefoten. Vertene slet med å svare på den tidlige scoringen.

Se det avgjørende målet i videovinduet øverst i saken.

Swansea satte riktignok bortelaget under et kraftig press i sluttminuttene, men klarte ikke å overliste Thibaut Courtois.

Det betyr at Chelsea nå kun er to poeng bak Tottenham, mens det er seks poeng opp til Liverpool. Spurs har én kamp mindre spilt, mens Liverpool har én kamp mer spilt.

– Det var en god seier. Vi vil inn blant topp fire. Det avhenger ikke bare av oss, men vi kan klare det om vi kjemper som i dag, sier Eden Hazard.

– Vi er med i kampen. Vi har tre kamper igjen, og den ene er mot Liverpool, sier belgieren.

Swansea ligger fortsatt på den skumle 17. plassen med ett poeng mer enn Southampton.

Fabregas prikket inn 1-0

Det tok ikke mer enn tre minutter før Chelsea scoret på Liberty Stadium. Andy King mistet ballen, og Eden Hazard avanserte mot Swansea-målet før han slapp ballen videre til Cesc Fabregas. Spanjolen skjøt på direkten og ballen gikk rett i det lengste hjørnet til 1-0.

– Det går kjapt fremover. Fabregas har bra med plass og det er vakkert gjort, sa TV 2-ekspert Erik Thorstvedt om scoringen.

Det var for øvrig midtbaneelegantens 50. Premier League-mål.

Og Chelsea-presset fortsatte. Etter 20 minutter holdt Alfie Mawson på å lage et klønete selvmål, men klareringen hans gikk i tverrliggeren.

Swansea skapte særdeles lite i den første omgangen, men Antonio Rüdiger avverget et farlig innlegg etter en god Swansea-kontring like før pause. Dermed gikk Chelsea til pause med 1-0-ledelse.

Fartsfylt Palmieri-raid

​Swansea startet hvassere etter hvilen. Etter fem spilte minutter fikk André Ayew avsluttet med en farlig heading etter et innlegg, men forsøket gikk via Rüdiger og over mål.

Chelsea fortsatte likevel å kontrollere kampen, uten at de helt store sjansene ble skapt.

Emerson Palmieri, som har fått tillit i Marcos Alonsos karantenefravær, viste seg frem etter 70 minutter. Den tidligere Roma-spilleren avanserte helt fra egen banehalvdel, men avslutningen ble for svak.

Kort tid senere fikk Swansea en sjelden mulighet. Vertene kombinerte fint på høyresiden og fikk slått et lavt innlegg inn i boksen, men Azpilicueta fikk blokkert. Like etter fikk Victor Moses en stor sjanse i motsatt ende av banen, men nigerianeren klarte ikke å styre ballen i mål.

Swansea-press mot slutten

​Etter 77 minutter prøvde André Ayew seg med et skuddforsøk fra sekstenmeteren, men ghaneserens skudd gikk utenfor. Like etterpå testet Kyle Naughton skuddfoten da han sendte i vei en kanonkule mot Chelsea-målet, men den gikk rett på Courtois.

Og nå begynte waliserne å bli varm i trøyen. Gary Cahill hev seg inn i en tøff takling på Nathan Dyer innenfor Chelseas sekstenmeter, og hjemmelaget ropte på straffe. Dommer Jonathan Moss vinket spillet videre.

– Cahill er først på ball. Jeg synes ikke det er noe straffespark, sa Thorstvedt.

Vertene fortsatte å prøve seg fra distanse. Etter 85 minutter dunket Mawson til fra 25 meter, men også dette forsøket gikk rett på Courtois.

To minutter før full tid prøvde Tom Carroll seg fra 18 meter, og skuddet strøk utsiden av stolpen. Minuttet senere var det Wayne Routledge sin tur, men heller ikke han klarte å overliste Chelseas belgiske keeper.

På overtid ble det aldri noen store sjanser, men temperatur ble det likevel. Jordan Ayew nærmest overfalt Gary Cahill bakfra, men engelskmannen kom seg opp igjen. Dermed ebbet kampen ut i 1-0 til Chelsea, som dermed setter press på Liverpool og Tottenham.

Det er to poeng opp til Tottenham, mens det er seks poeng opp til Liverpool. Chelsea har én kamp mer spilt enn Tottenham og én kamp mindre spilt enn Liverpool. Tottenham møter Watford mandag kveld.

Swansea er fortsatt farlig nærme nedrykk. Waliserne har kun ett poeng mer enn Southampton som ligger på den første nedrykksplassen.

Slik stilte lagene:

Swansea: Fabianski; Naughton, van der Hoorn, Roberts, Mawson, Olsson; A. Ayew, King, Sung-yueng, Clucas; J. Ayew.

Chelsea: Courtois; Azpilicueta, Cahill, Rüdiger; Moses, Fàbregas, Kanté, Bakayoko, Emerson Palmieri; Hazard, Giuroud.