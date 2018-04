Ranheim - Vålerenga 2-2

Saken oppdateres!

Sesongstarten har vært et eneste langt eventyr for nyopprykkede Ranheim, og tok en ny seier mot Vålerenga lørdag.

Kristoffer Løkberg sendte trønderne i føringen etter 19 minutter, før Sam Johnson var våken på et svakt tilbakespill og satt inn utligningen for bortelaget. I andre omgang sendte Erik Rønne Ranheim tilbake i ledelsen.

Sam Johnson spolerte derimot festen da han scoret sitt andre for dagen og sikret poenget for Vålerenga. 2-2.

– Jeg er litt skuffa i dag faktisk. Vi leder med fem minutter igjen, også får vi litt blod på tann og tror vi skal øke ledelsen. Vi blir kontra på og slipper inn, men alt i alt så er vi nok fornøyd når vi står opp i morgen tidlig, sa målscorer Kristoffer Løkberg til TV 2 etter kampen.

– Vi er misfornøyd med å tape to poeng, men er vel greit med uavgjort. Vi føler vi spiller godt nok til å ta tre poeng, og da er det naturligvis surt å slippe inn så sent, oppsummerte Ranheims Erik Tønne til TV 2 som scoret hjemmelagets andre mål.

Løkberg-perle

Det var bortelaget fra hovedstaden som åpnet desidert best på EXTRA Arena. Sam Johnson fikk ballen servert av Ejuke, men avsluttet i stolpen via Ranheim-keeper Even Barli.

Så smalt det på motsatt side. Hjemmelaget rullet opp et angrep på venstresiden og foran mål stod Kristoffer Løkberg som banket inn ledelsen på vakkert vis. 1-0 til det nyopprykkede laget.

Vålerenga svarte på best mulig måte, for etter et svakt tilbakespill fra Aslak Witry var Sam Johnson nok engang alene med Barli. Denne gangen var 24-åringen meget sikker og sendte Vålerenga tilbake i kampen.

– Jeg syntes målet var fantastisk. Det var mye fart og kraft bak målet, sa Johnson til Eurosport i pausen.

Johnson-dobbel

Kvarteret ut i andre omgang jublet hjemmelaget igjen. Daniel Kvande lempet ballen mot Erik Tønne som tok ned ballen strålende på brystkassa og pirket inn 2-1 forbi Larsen Kwarasey.

Klokken tikket mot fulltid og Ranheim hadde god kontroll på ledelsen, men så dukket Vålerengas Sam Johnson opp og satt inn sitt andre for dagen. Denne gangen var spissen fra Liberia frampå med pannebrasken og utlignet for hovedstadslaget. Hans femte scoring for sesongen.

– Jeg føler meg veldig glad for sette inn et par mål idag, fordi det har vært noen kamper uten nå. Jeg er litt skuffet over prestasjon, men samtidig syntes jeg vi kan være fornøyd med det vi viser. Det er et godt lag her, og de kommer til å bli en solid lag i fremtiden, sa Vålerenga-helten Sam Johnson til TV 2.

Tre og et halvt minutt på overtid handset Ivan Näsberg, og dro på seg sitt andre gule kort i kampen. 22-åringen måtte dermed forlate banen sekunder før dommer Kristoffer Hagenes blåste av kampen, og det ble poengdeling i Trondheim.

Ranheim ligger da på en solid 3.plass etter syv kamper spilt, og Vålerenga på 5.plass to poeng bak.