En mann er pågrepet etter at han tok frem et våpen på en rutebuss på vei til Stavanger lørdag ettermiddag.

Politiet fikk melding om hendelsen kl 16.14.

– Ifølge vitner tok mannen ladegrep og foretok avtrekk. Det er uklart hvorvidt han rettet våpenet mot noen på bussen, men flere ringte inn og var redde, sier operasjonsleder Jøran Solheim i Rogaland politidistrikt til TV 2.

Han forteller at mannen gikk av og forsatte sin ferd inn på en matbutikk, fortsatt med våpenet i hånden.

Etter hvert fant politiet frem til mannen på hans hjemmeadresse. Han ble pågrepet og siktet for brudd på våpenloven og for ulovlig oppbevaring. Solheim forteller at mannen, som er i slutten av 30-årene, er kjent for politiet fra tidligere liknende forhold.

Solheim sier at mange oppfattet hendelsen som svært dramatisk.

Politiet har beslaglagt to håndvåpen, kniv og narkotika. Håndvåpen som er beslaglagt er et luftvåpen og et replikavåpen, skriver politiet på Twitter.