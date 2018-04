Se vinnermålet i vinduet over!

Southampton - Bournemouth 2-1

Utgangspunktet var enkelt. Southampton var avhengige av tre poeng hjemme mot Bournemouth lørdag.

Det startet aldeles strålende for Mark Hughes da Dusan Tadic trillet inn kampens første scoring halvveis ut i første omgang. Et minutt på overtid av omgangen dukket Joshua King opp og utlignet for bortelaget.

Dusan Tadic var derimot ikke ferdig, og sendte på egenhånd Southampton-fansen til himmels med sitt andre for dagen.

– Nå har de gått på kamp der 17 ganger denne sesongen, og bare fått tre seire. For en viktig seier for Saints, og nå lever det virkelig i bunnen av tabellen, oppsummerte TV 2s Premier League-studio.​

Seieren var virkelig truet i sluttminuttene, og Bournemouth fikk noen skikkelig feite sjanser på få med seg poeng.

– Det er en grunn til at jeg fortsatt er usikker på dette Southampton-laget. De er veldig opp og ned, og slipper til mye sjanser. Som de gjorde i sluttminuttene her, men det er tur at de ikke slipper inn, sa TV 2s Premier League-ekspert Erik Thorstvedt etter kampen.

King utlignet

Hjemmelaget har hatt store problemer med å sette ballen i mål denne sesongen. Jublet stod dermed i taket på St. Marys da Dusan Tadic sendte de rødhvite i føringen halvveis ut i omgangen. Det var på en kontring etter en Bournemouth-corner at Tadic til slutt fikk uhindret trille ballen ned i lengste hjørnet.

Den nedrykkstruede klubben så ut til å gå inn til pause på 1-0, men et minutt på overtid dukket Joshua King opp og utlignet for bortelaget. Nordmannen var våkent fremme på et hjørnespark og pirket inn sitt syvende mål for sesongen.

– Southampton må gjøre noe nå altså. De må vinne, enkelt og greit. Så da må de endre på ting for å i det hele tatt klare dette, sa TV 2s Premier League-ekspert Erik Thorstvedt i pausen.

Tadic-dobbel

Det var nøyaktig det Southampton gjorde. For omgangen var kun ti minutter gammel da Dusan Tadic var frampå igjen. Serberen førte med seg ballen oppover Bournemouths banehalvdel og hadde flere alternativer med seg, men 29-åringen tok ansvaret selv og sendte hjemmelaget tilbake i føringen.

Så kom muligheten til å øke ledelsen for Southampton. Kun en mesterlig redning fra Asmir Begovic på styringen fra innbytter Shane Long hindret 3-1.

– For en ellevill match vi har her, sa TV 2s kommentator Kasper Wikestad med kvarteret igjen å spille.

– 26. november er sist Southampton vant her. Det har vært vinter og vår siden de har vunnet en kamp på St. Marys, utbrøt Wikestad like før slutt.

Bournemouth jaget utligning med minutter igjen av ordinær tid, og Ryan Fraser fikk sjansen. En strålende beinparade fra Alex McCarthy reddet Southampton. Hjemmelaget fikk med seg alle tre poengene, som kan vise seg å være helt avgjørende i klubbens kamp om fornyet kontrakt i Premier League.