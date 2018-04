Lørdag var det duket for den åttende livesendingen av Århundrets stemme.

Med kun fire deltakere igjen, skulle de gjenværende synge to sanger hver, og hylle både 40- og 2010-tallet.

Med låter fra kjente artister som Dean Martin, Edith Piaf, Lady Gaga og Bruno Mars ble det feststemning i studio.

Chris Medina sang både «Nature Boy» av Nat King Cole og «Running With The Wolves» av norske Aurora Aksnes, men denne gangen holdt det ikke helt til mål, ifølge tv-seerne.

Stemmerekord

Sammen med Eirik Søfteland fikk amerikaneren færrest stemmer, og måtte i kveld forlate programmet – til tross for at han var Bertine Zetlitz soleklare favoritt.

– I kveld for meg var det hele tiden en som strakk seg litt mer, og sto litt mer på tå. Og det var Chris, sa hun før Solberg avslørte resultatet og røpte at det i kveld ble ny stemmerekord.

– Selvfølgelig ville det vært morsomt å være i finalen, men jeg er veldig glad for at jeg har kommet så langt som jeg har gjort. Det har vært kjempegøy, sier Medina til programleder Guri Solberg.

34-åringen sier han har lært mye om seg selv, og fått en bedre selvtillit etter at han ble med i Århundrets stemme.

Ble hyllet av ekspertene

Etter sin første opptreden fikk han skryt av Ivar Dyrhaug og Zetlitz for låtvalget.

– Jeg tror ikke det norske folk vet hvor viktig Nat King Cole var. Han var den første afroamerikaneren med eget tv-show og han var en briljant pianospiller. Jeg er usikker på om de sang slik på 40-tallet, men jeg er glad du gjorde det i dag, sa Dyrhaug etter opptredenen.

– Sjansen du tar når du går så høyt opp – jeg elsker når du gjør det, hyllet Zetlitz.

Ikke fornøyd med første opptreden

Til God kveld Norge forteller Medina at han ikke var strålende fornøyd med sin første fremføring, men at hyllesten av Aurora Aksnes satt bedre.

– Jeg er glad for en fjerdeplass. Jeg har ikke noe hjemmebase her, og jeg snakker ikke språket. Jeg kan ikke klage på noe. Av oss fire deltakerne i dag så fremførte jeg ikke like bra som jeg kunne ha gjort, sier han til God kveld Norge.

Men selv om Medina i kveld røk ut av Århundrets stemme, er det nok ikke siste gang vi verken ser eller hører amerikaneren.

– Nå skal jeg slippe en ny singel, og fortsette med musikkarrièren min. Og være en god far og en god kjæreste.

Neste uke skal han sitte i salen og heie frem sine nye venner.

– Elg overrasket meg i dag. Han blir bare bedre og bedre, men jeg klarer ikke velge meg én favoritt, avslutter han.

Se semifinalen av Århundrets stemme på lørdag klokken 20.00 på TV 2. Du kan også se programmet på TV 2 Sumo.