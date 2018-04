Krever tiltak for å bedre støyforholdene for 200.000 nordmenn

Denne uken fortalte TV 2 om ny forskning som viser at støy kan ha store konsekvenser for menneskers helse, spesielt når det gjelder hjerte- og karsykdommer.

SINTEF viser til at rundt 200.000 mennesker lever med et farlig nivå støy, og er klar i sin tale: Støy dreper.

Krever forandring

Miljøpartiet De Grønne (MDG) sier at de ser svært alvorlig på støy-forurensningen.

Kristoffer Robin Haug, som er 2. stortingsvara for partiet, sier til TV 2 at han har levert inn et forslag til behandling i Stortinget.

Forslagslisten består av 12 punkter som skal gjøre støynivået mer levelig. Flere av punktene gjelder Groruddalen i Oslo, som ifølge Haug er spesielt utsatt. Hele tre tett trafikkerte veier går gjennom dalen: Riksvei 4, E6 og Østre Aker vei.

Se Vegvesenets prognosekart over hvilke områder som kommer til å være rammet innen 2025

– Flere steder, spesielt langs Riksvei 4 bor folk svært tett inntil veien. Her er det nødvendig med tiltak raskt, sier Haug.

Han mener at å legge til rette for bedre kollektivtilbud med bedre T-banetilbud vil være et skritt i riktig retning, samt å nedgradere Riksvei fire til miljøgate med kollektivfelt, støyskjermer og andre trafikkreduserende tiltak.

Bedre T-baneforbindelser østover

MDG ønsker at T-banen utvides til å gå til Lørenskog, blant annet til Ahus. De ønsker også tverrgående forbindelse i Groruddalen.

– Men det er også viktig å løfte blikket. Vi trenger mer forskning på helsekonsekvensene av støy. Dette gjelder ikke bare Groruddalen og Oslo, men mange steder i Norge.

Haug er ikke optimistisk med tanke på at forslaget går igjennom når det blir behandlet kommende uke.

– Men vi håper å ha plantet noen ideer som vil kunne bli vedtatt på sikt. Både mennesker og naturen vi lever av er utsatt for både luft-, lyd- og lysforurensning. Det er gledelig at forurensing av luften har fått større oppmerksomhet i det siste. Nå må vi få folk til å forstå at også lyd- og lysforurensing er et betydelig problem.

– Hvor mange av Oslos befolkning lever med støy når vi kommer til 2025?

– Det er vanskelig å si sikkert. Men noe av det siste det blå byrådet gjorde var å søke regjeringen om å få bygge boliger i mer støyutsatte områder. Dette sa kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ja til, påpeker Haug. Dette skal etter planen gi 120.000 nye boliger.

Nå håper han at regjeringen følger opp sitt mål om at antall personer utsatt for et støynivå på over 38 desibel innendørs skal reduseres med 30 prosent innen 2020, i forhold til 2005.

– Vi får håpe at selv om regjeringen vil bygge i støyutsatte områder så vil de som bor i de 120.000 nye boligene likevel ikke leve lenge med støyplager. Men da må man sette i gang med mange tiltak, som dem vi nå fremmer i Stortinget.