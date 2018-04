Hendelsen skjedde på flyplassen i Folldal i Hedmark lørdag ettermiddag, opplyser politiet i Innlandet på Twitter.

– Et Cessna-fly kom fra Tynset og landet i Folldal. Under taksing til oppstillingsplassen begynte det å brenne. Piloten, som var eneste person om bord, evakuerte og varslet nødetatene, forteller operasjonsleder Bård Einar Hoft til TV 2.

Et vitne sier til TV 2 at flyet først tok fyr etter at det var parkert.

Brannvesenet kom til stedet og skumla flyet, men flyet ble totalt utbrent.

Piloten kom fra hendelsen uten skader.

