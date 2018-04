​Crystal Palace - Leicester 5-0

Wilfried Zaha ledet an da Roy Hodgsons menn banket Leicester i London. Ivorianeren noterte seg for scoring, assist og fikk en Leicester-spiller utvist da Palace vant hele 5-0.

Seieren betyr at London-klubben klatrer opp til ellevteplass med 38 poeng.

Herlige Palace-mål

​17 minutter ut i den første omgangen vartet Palace opp med et praktangrep. London-klubben kombinerte med presist kortpasningsspill på venstresiden før James McArthur fant Wilfried Zaha med en genial hælpasning. Den formsterke angriperen dunket inn 1-0 fra elleve meters hold.

Det var ivorianerens åttende ligamål for sesongen. Fire av scoringene er kommet i løpet av de fire siste rundene.

Åtte minutter før pause viste Palace igjen frem gnistrende angrepsfotball på venstresiden. Etter flere kombinasjoner spilte Zaha en lur pasning til McArthur, som vendte opp og avsluttet angrepet med en smart avslutning til 2-0.

Stoppet Zaha på ulovlig vis

​Ti minutter etter hvilen ble Leicesters vei tilbake i kampen vesentlig lengre. Zaha var på vei alene med Leicester-keeper Ben Hamer, men ble revet ned av Marc Albrighton. Dermed fikk Leicester-spilleren se det røde kortet.

Etter 81 minutter spilte Mamadou Sakho en flott stikker til Ruben Loftus-Cheek, og den Chelsea-utlånte midtbanespilleren rundet keeper og trillet inn vertenes tredje scoring. Og kun tre minutter senere var det Patrick van Aanholt som prikket inn 4-0.

Like før slutt ble innbytter Christian Benteke felt innenfor Leicesters sekstenmeter. Belgieren tok straffen selv og fikset 5-0-

Alexander Sørloth startet nok en gang på benken, og det ble heller ikke noe innhopp for nordmannen.

Palace-seieren betyr at London-klubben er på god vei ut av nedrykkskampen. 38 poeng betyr ellevteplass for Roy Hodgson og co. Det er seks poeng mer enn hva Southampton, som ligger på 18. plass, har. Southampton har riktignok én kamp mindre spilt.

