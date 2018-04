Det historiske møtet mellom lederne i Sør- og Nord-Korea denne uken har pustet nytt liv i håpet om fred, men mange mener at presset på regimet må opprettholdes.

Nordkoreanske avhoppere i Sør-Korea er langt ifra sikre på at Kim Jong-un kommer til å holde løftene han ga.

Hvert sete i Hansarang kirken er opptatt. Flere hundre nordkoreanske avhoppere har kommet hit for å be om bedre tider for familie og venner inne i Nord-Korea. Dette er mennesker som har blitt kristne etter at de kom til Sør-Korea.

– Veldig overrasket

I et hjørne sitter Park. Hun rømte fra nord for fem år siden. Den nærmeste familien hennes er fortsatt i Nord-Korea.

– Mor, eldre søster og en bror. Og min datter, forteller hun til TV 2.

I gangene er gårsdagens toppmøte et selvfølgelig tema blant kirkegjengerne.

– Jeg var veldig overrasket. Fordi jeg hadde ikke ventet så mye, svarer hun, når vi spør om hva hun synes om toppmøtet mellom den nordkoreanske lederen Kim Jong-un og Sør-Koreas president Moon Jae in.

Flere av avhopperne TV 2 snakker med tør ikke å bli identifisert.

De er positive, men har problemer med å tro at Kim Jong-un vil holde løftene om atomnedrustning og fred.

SAMLET: Avhoppere i kirken i Sør-Korea. Foto: Simen Aksjer / TV 2

– Hvis han gjør det han lovet, så blir alt bra! Men jeg tror sjansen for det er liten, sier en mannlig avhopper.

Tror ikke på familiegjenforening

Også Park er skeptisk.

– Kan jeg være ærlig? Kan jeg snakke oppriktig? 50-50. Siden jeg er nordkoreanske avhopper, kjenner jeg landet godt. Jeg er redd for at han vil ombestemme seg, sier hun.

Selv om de to koreanske lederne sier de vil skape fred mellom de to landene på Koreahalvøya tror hun ikke hun vil få muligheten til å se sin datter og familien i Nord igjen.

– Nei, jeg tror ikke det vil skje, sier Park.