Fjodor Jemeljanenko (41) er regnet som den største tungvekteren i MMA-historien, og lørdag møter han Frank Mir (38) under Bellator 198 i Chicago.

Men før duellen med amerikanske Mir, har russeren hatt det som sannsynligvis var et heller uventet møte med FBI.

Det er The Telegraph som forteller den underlige historien om det hemmelighetsfulle møtet.

Det er ingenting som tyder på at Jemeljanenko er i trøbbel med myndighetene, men det er ingen som vil snakke om det. Ikke MMA-utøveren, ikke teamet hans og ikke FBI.

Jemeljanenko ankom Chicago tirsdag, etter å ha gjort unna brorparten av forberedelsen til oppgjøret mot Mir i Amsterdam.

For tre dager siden dukket FBI opp mens 41-åringen var ute på en spasertur med noen i teamet sitt. Da de ankom hotellen spurte de om å få snakke med MMA-stjernen. Så ventet de til han returnerte, før de pratet med.

Putin-venn

Siden den gang skal de ha vært fra og til rommet til Jemeljanenko, skriver avisen. Hvorfor FBI snakker med ham vites ikke, men den russiske MMA-kjempen har mektige venner. Deriblant den russiske presidenten Vladimir Putin og den amerikanske presidenten Donald Trump.

MEKTIGE VENNER: Vladimir Putin gratulerer Fjodor Jemeljanenko etter hans seier mot amerikanske Jeff Monson i Moskva i 2011. Foto: AP Photo/RIA Novosti, Alexei Druzhinin

Putin har vært på Jemeljanenkos kamper flere ganger, og har tidligere vært en del av det russiske sportsdepartementet.

Telegraph har en rekke teorier om hva FBIs nærvær skyldes. Fordi russeren er høyprofilert og fordi det er anspent mellom Russland og USA på grunn av situasjonen i Syria, spekuleres det i at han rett og slett overvåkes for sin egen sikkerhets del.

Trump og Cohen

Men det kan også være andre grunner. Jemeljanenkos forhold til Donald Trump strekker seg ti år tilbake, den gangen russeren bokset for «Affliction entertainment fight league».

Trump hadde en stor eierandel og var en frontfiguer i MMA-organisasjonen. Det var Affliction Clothing, en produsent av MMA-klær fra California, som ville utfordret UFCs dominans.

Derfor trengte de store navn på laget. Jemeljanenko og Trump var blant de som skulle sørge for at «Affliction entertainment fight leage» skulle bli det neste store. De kastet penger etter Jemeljanenko under oppstartet i 2008, men allerede i 2009 var eventyret over.

Det som er interessant, er at det var et annet kjent navn som var COO (Chief operating officer) for Affliction. Faktisk ingen ringere enn Michael Cohen, Trump-advokaten som nå ettforskes av nettopp FBI.

Det er to uker siden FBI raidet kontorene og hotellrommet til Cohen, som har jobbet for Trump det siste tiåret.

Advokat Cohen har kommet i søkelyset til spesialetterforsker Robert Mueller, som etterforsker beskyldninger om svindel og de angivelige betalingene til pornostjernen Stormy Daniels.

Denne uken har det blant annen blitt avslørt at 16 (!) telefoner tilhørende Cohen ble funnet under raidet i New York. De har blitt konfiskert og skal undersøkes av FBI.

Om FBIs nærvær hos Jemeljanenko har noe med «Affliction entertainment fight league», Cohen, Trump - eller for den saks skyld Putin - å gjøre, er det kun de som var tilstede som vet.

Det eneste som er sikkert er at russeren og Frank Mir barker sammen natt til søndag norsk tid.