Liverpool - Stoke 0-0

Liverpool leverte en enestående semifinale i Champions League tidligere i uken, men Stoke fikk Merseyside-klubben ned på jorden igjen.

Mohamed Salah fikk en kjempesjanse allerede etter seks minutter, men lobbet ballen til side for mål.

Hjemmelaget ropte på straffe minutter før slutt, men Andre Marriner vinket spillet videre. Kampen endte dermed 0-0 på Anfield.

– Stoke har gitt seg selv en stor sjanse til å klare seg nå. Paul Lambert og Stoke tar ett poeng og passerer Southampton på tabellen. Det gir selvtillit foran de neste kampene. Tøff dag for Liverpool, men det varmer hjertet å se forsvaret til bortelaget til tider, oppsummerte TV 2s Erik Thorstvedt kampen.

– Jeg tar poenget, men det var en vanskelig kamp for oss og jeg så mye av det jeg ønsket av guttene. Intensitetetsnivået var godt, men jeg er ikke helt fornøyd med fansen idag. Selv om vi er i enorm medgang, men man må fortsette å støtte laget når det også går litt i mot, fortalte Jürgen Klopp etter kampen.

Liverpool-manageren var også klar i sin sak om straffesituasjonen:

– Jeg ville ikke se straffesituasjonen fordi jeg ønsket ikke å snakke om det, men jeg så den én gang og for meg er den helt klar. I Premier League har vi hatt mange slike situasjoner mot oss, sikkert tosifret antall. Sånn er det, sa Klopp med det største gliset på Anfield.

Salah bommet (!)

Liverpool smalt ut av startblokkene, og etter bare seks minutter fikk toppscorer Mohamed Salah alle tiders mulighet til å sette inn sitt 32. mål i Premier League denne sesongen.

Den vanligvis så sikre egypteren lobbet derimot ballen til side for målet til Jack Butland. Hjemmelaget fortsatte å produsere sjanser, og halvveis ut i omgang var de nære igjen. Salah spilte igjennom Trent Alexander-Arnold som fikk et svakt touch, og maktet bare å sette ballen rett på Stokes sisteskanse.

Ti minutter før hvilen var Salah igjen på trappene, og skaffet frispark på kanten av sekstenmeteren. Frisparket tok han selv og var bare centimeter fra å sende hjemmelaget i føringen.

Annullert Ings-mål

Et fantastisk forarbeid av Roberto Firmino resulterte i en god skuddmulighet for Gini Wijnaldum. Avslutningen ble blokkert, men ballen endte opp i beina på Danny Ings som satt den i mål fra spiss vinkel. Jubelen ble derimot kortvarig for scoringen ble korrekt annullert for offside på den skadeforfulgte spissen.

– Stoke ser rett og slett ut som et nedrykkslag i denne kampen. Utrolig mange unødvendige balltap som gir Liverpool muligheten gang etter gang til å score. De kunne virkelig vært på dypt vann, men håpet lever fortsatt for Stoke, oppsummerte TV 2s Premier League-studio i pausen.

Andreomgangen var preget av Stokes defensive tilnærming, og hadde samtlige elleve spillere på sin egen banehalvdel gjennom store deler av omgangen. Når i tillegg det offensive var langt i fra å fungere for de røde var det langt mellom sjansene på Anfield.

Så ropte Liverpool på straffe da Wijnaldum ble spilt fri av Salah, og banket ballen inn foran mål. Innlegget traff Stoke-forsvarer Erik Pieters i armen, men dommer Andre Marriner lot være å blåse til store protester fra Liverpool-leieren.

– Det er helt utrolig at han ikke ser den der. Det er en soleklar straffe, og er veldig svakt av assistentdommer. Der ble Liverpool snytt, sa TV 2s Premier League-ekspert Simen Stamsø Møller.

Kampen endte dermed 0-0 på Anfield, og Chelsea kan med seier i begge hengekampene være bare tre poeng bak Liverpool. Lagene møtes på Stamford Bridge neste helg som kan på mange måter avgjøre hvem av lagene som får plass i neste års Champions League.