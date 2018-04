TV 2s langrennsekspert Petter Skinstad (28) gikk til topps i Svalbard Skimaraton lørdag.

Han spurtslo den ferske OL-gullvinneren Simen Hegstad Krüger og kom i mål på tiden 2:04:04. Svenske Markus Ottosson ble nummer tre i det 42 kilometer lange løpet.

TV 2 pratet med en svært fornøyd ekspert etter løpet.

– Det var veldig moro. Det var en bra dag der både hode, kropp og taktiske disponeringer fungerte veldig bra. Jeg var den eneste som gikk med feste, sier han.

Skinstad skjønte tidlig at han hadde dagen.

– Jeg gjorde et rykk i den første lange bakken. Da var vi bare tre igjen. Det var meg, Hegstad Krüger og Markus Ottoson, som har en 4. plass fra Vasaloppet. Krüger kjørte et langt rykk i et langt bakkeparti, og da ble vi kvitt Markus. Da det gjensto sju-åtte kilometer skjønte jeg at det kunne bli spurt. Da er alt mulig, forteller han.

– Hva tenkte du da du nærmet deg oppløpet?

– Jeg hadde planen klar. Da vi kom inn på oppløpet viste det seg at det var en hestesko. Det var ikke jeg forberedt på. Da måtte jeg gjøre om på planen. Det ble litt hektisk og kaotisk gjennom den siste svingen, men heldigvis ble det verken uhell eller regelbrudd. Så ble det spurt på det 50-60 meter lange oppløpet. Jeg var en liten meter eller to foran.

STERK SOM EN ISBJØRN: Petter Skinstad viste Northug-takter på oppløpet.

– Du satte inn et lite Klæbo-rykk?

– Hehe, det var jo staking, så det var kanskje mer Northug-rykk enn Klæbo. Jeg løp opp alle bakkene med feste, så det var forsåvidt Klæbo-tendenser det, sier vinneren.

Krüger gikk til topps på 30 km med skibytte i OL. Skinstad var godt fornøyd med å ta skalpen til Lyn-løperen.

– Han er jo ganske fersk olympisk mester, og svensken som ble nummer tre er jo også veldig god. I tillegg var det flere andre gode løpere på start. Det var kjempemoro.

Nå venter noen få dager med hvile før en ny sesong braker løs.

– Motivasjonen er stor uavhengig av det som skjedde her. Det er skiløper jeg først og fremst er. Dette er veldig inspirerende før neste sesong starter på tirsdag, sier han.

PS! Åge Skinstad gikk i mål til 21. plass, 22 minutter og 44 sekunder bak sønnen.