Denne uka avslørte tidligere håndballspiller og «Farmen kjendis»-deltaker Frank Løke at han skulle løpe Bergen City Marathon i neongrønn Borat-drakt.

– Det er ikke så ofte jeg angrer, men nå angrer jeg faktisk litt. Jeg har nok tatt meg vann over hodet, sa Løke til TV 2.

Lørdag morgen gikk startskuddet i Bergen. Målet var å løpe på under tre timer.

Roger Gjelsvik, daglig leder i idrettslaget TIF Viking i Bergen, tok tiden på Løke. Ved 11-tiden lørdag kunne han avsløre at målet ikke ble nådd.

– Hvis målet var å løpe under tre timer på halvmaraton, så hadde du 19 sekunder for dårlig tid, sier Gjelsvik lørdag.

Se videoen øverst da Løke får resultatet.

Slipper å sykle hjem

Løke hadde selv et håp om at han hadde klart tida, og ble derfor skuffet da han hørte resultatet.

– Faen. Det er nedtur. Det blir lange 19 sekunder å tenke på veien hjem. Nå angrer jeg, sier Løke.

For konsekvensen av det tapte veddemålet var nemlig at en ny, tøff utfordring i utgangspunktet ventet Frank Løke. I utfordringen lå også at dersom han ikke klarte å løpe på under tre timer, måtte han sykle de 600 kilometerne hjem til Sandefjord.

Til Bergens Tidende forteller imidlertid Løke at han slipper den tunge turen.

– Ja, den ble godkjent. Jeg har en snill bror, sier han.

– Tomt for vaselin på Vestlandet

På forhånd var Løke bekymret for hvor vondt det ville bli å løpe i den lille drakten. Derfor forberedte han seg ved å kjøpe vaselin.

– Det er tomt for vaselin på Vestlandet nå, jeg har kjøpt opp alt som er. Det ble smurt inn alle steder som går an å smøre, sier han.

– Hva var det verste med å løpe i Borat-kostyme?

– Det er den gnagingen. Det gnagde så jævlig, rett og slett. Så jeg fokuserte litt på smerten. Du hadde ikke fokus på løpesteget, men at du ikke skulle ha det vondt. Men det var gøy da, nå har jeg gjort det også, sier en sliten Løke.

Han skryter også av publikummet som heiet ham fram langs løypa.

– Jeg fikk sykt bra respons. Folk støttet og heiet hele veien, så der må jeg bare takke Bergens-publikummet, sier han.