Lieuwe Westra la opp som proffsyklist i 2017. Nå gir han ut bok, og der forteller Westra om hvordan han simulerte skader for å kunne bruke kortison.

– Det medisinske fritaket jeg fikk var ofte fordi jeg simulerte en skade. For eksempel en betennelse i kneet. Det tok flere år å fikse den skaden. Ifølge journalene slet jeg med kneproblemer i flere år. Dette gjorde at jeg kunne starte på en kortison-kur på viktige høydepunkter i sesongen, skriver Westra ifølge Leeuwarder Courant.

Det var Procycling som først omtalte saken i Norge.

Westra forteller at han brukte kortison gjennom store deler av sin karriere. Nederlenderen misbrukte systemet gjennom et medisinsk fritak, som i idretten har den engelske forkortelsen TUE (Therapeutic use exemption).

Ved intramuskulært inntak har kortison sterk prestasjonsfremmende effekt.

– Jeg nøt å få oppmerksomhet etter en god prestasjon. I min første sesong som proff så gikk det opp for meg at det ikke ble noen seier kun gjennom hardt arbeid. Om du ville være en av de store gutta måtte du tøye grensene, skriver Westra videre.

Westra syklet for Vacansoleil fra 2009 til 2013, før han skiftet til Astana.

– Jeg tror ikke at lagledelsen ville vite hva som foregikk i de årene. De visste selvfølgelig om det, men det ble ikke pratet om åpent. Vi måtte prestere, og det gjorde ingenting for dem så lenge vi ikke ble tatt, sier han.

Bruken av kortikosteroider ble for alvor satt på dagsorden da det i 2016 ble avslørt at Bradley Wiggins hadde fått medisinsk fritak for å bruke Kenacort før sine største sesongmål tre år på rad: før Tour de France 2011 og 2012, samt før Giro d'Italia 2013.

Avsløringene har ført til at flere eksperter på feltet mener at Wiggins burde si fra seg Tour de France-triumfen i 2012. I kjølvannet av avsløringene rundt Wiggins har WADA fortalt at de jobber med et totalforbud på stoffet.

De eneste positive prøvene til Lance Armstrong, fra 1999, inneholdt også Kenacort.

David Millar, som ble en viktig stemme i antidopingkampen etter selv å ha blitt avslørt som juksemaker, brukte Kenacort tre ganger selv (én gang for allergi, to for doping) og sier det er det sterkeste dopingmiddelet han tok.

– Det er et veldig kraftfullt kortikosteroid. De tre gangene jeg tok stoffet, var også øyeblikkene jeg var på mitt letteste. Men jeg mistet ikke noe av kraften min, noe som ofte er straffen når en rytter blir tynnere. Jeg så ut som en maskin, muskelfibrene var synlige, og jeg hadde synlige blodårer over hele kroppen. Men det tok på mentalt. Det forandret min mentale tilstand, søvnløsheten ble verre, og humørsvingningene mine større. Jeg tok EPO og testosteron, og de gjør åpenbart store endringer med blodet ditt. Kenacort var dog det eneste stoffet man tok og plutselig så helt annerledes ut tre dager senere, har han sagt til New York Times.

