I august 2015 ble Sam Stanley den første engelske rugbyspilleren som sto frem som homofil. Den tidligere landslagsspilleren kunne da fortelle om sitt forhold til den 34 år eldre forretningsmannen Laurence Hicks.

Stanley la seinere opp. Nå er han og Hicks forlovet, men forholdet er blitt kritisert av mange.

– De sier at Sam er en golddigger som bare er ute etter penger, og at jeg er pervers fordi jeg er glad i en yngre mann, sier Hicks til Gay Star Times.

– Vi bestemte oss for ikke å svare på det, men det interessante var at andre tok oss i forsvar og sa det vi hadde lyst til å si. Det kom en motreaksjon på den negative reaksjonen vi fikk i det homofile miljøet, sier Hicks.

Stanley skjønte tidlig at han var annerledes.

– Jeg var ti eller elleve år da jeg skjønte at jeg var annerledes enn vennene mine. Først ville jeg ikke akseptere det. Jeg kjente at det var noe feil med meg. Jeg hadde en jentekjæreste og tenkte at det bare var en fase, har Stanley tidligere sagt til The Times.

Nå venter bryllup for paret. Stanley kunne slippe den store nyheten i april i fjor.

– Vi har vært en del av hverandres liv i sju år. Laurence har i løpet av de årene måttet late som har var gudfaren min, onkelen min, fetteren min og mange andre for at ingen skulle finne ut at vi var i et forhold. Det er morsomt å se tilbake på det nå. Han er den kjærligste mannen jeg kjenner, og jeg er utrolig glad for å kunne si at vi nå er forlovet, skrev han da.