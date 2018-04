Arsenal-manager Arsene Wenger kan bli den best betalte manageren i verden om han går til kinesisk fotball, skriver Mirror. En klubb i Midtens rike har gitt Wenger et tilbud, men ifølge Mirror er Wenger mest interessert i å jobbe i Spania eller Frankrike.

Manchester United-manager José Mourinho utelukker et salg av keeper David de Gea i sommer. 27-åringen går inn i sitt siste kontraktsår, men Manchester United har opsjon på å forlenge kontrakten ytterligere ett år. Et nytt tilbud er på trappene.

Antoine Griezmann er i samtaler med Atletico Madrid om en kontraktsforlengelse, skriver The Sun. Griezmann har vært koblet til flere storklubber, deriblant Manchester United og Barcelona.

Pep Guardiola vil gjøre alt i sin makt for å beholde Mikel Arteta som en del av støtteapparatet, skriver Mirror. Arteta har vært nevnt som en kandidat til den ledige jobben i Arsenal.

Newcastle har virkelig fått sving på sakene i det siste. Med fire seire på de fem siste kampene har The Magpies klatret opp på øvre halvdel av tabellen. En viktig grunn til oppturen er lagets solide defensive grunnmur. Kaptein og midtstopper Jamaal Lascelles har vært bautaen i Newcastle-forsvaret, og flere storklubber har meldt sin interesse. 24-åringen er koblet til Chelsea og Liverpool, men Rafael Benitez vil gjøre alt i sin makt for å beholde Lascelles. Han forteller at Lascelles er en svært sentral del av hans fremtidsplaner med klubben, skriver Newcastle Chronicle.

Benitez er også i samtaler om en kontraktsforlengelse med Newcastle. Den spanske manageren håper på en rask løsning, skriver The Times.

Everton-manager Sam Allardyce er usikker på om han skal sikre seg Eliaquim Mangala på permanent basis, skriver Liverpool Echo. Mangala, som er på lån fra Manchester City, har spilt kun to kamper for Everton.

Brighton ser ut til å berge plassen i Premier League. Manager Chris Hughton må snart ta stilling til om han vil beholde veteranen Steve Sidwell. Sidwell har ennå ikke spilt denne sesongen etter rygg- og ankeloperasjoner. Hughton utelukker samtidig et salg av Pascal Gross og Lewis Dunk, skriver Argus.

Napoli-trener Maurizio Sarri, som er koblet til Chelsea, har en klausul i kontrakten sin som sier at han kan forlate Napoli for 80 millioner kroner dersom det kommer en formell henvendelse før utgangen av mai, skriver London Evening Standard.