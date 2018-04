Det er foreldrene til den 23 måneder gamle gutten som selv annonserer dødsfallet på Facebook.

Faren til Alfie, Tom Evans (21), skrev for en time siden:

«Gladiatoren min la ned skjoldet og fikk sine vinger 2.30. Er helt knust. Elsker deg gutten min»

Kate James (20), moren til Alfie, skrev senere:

«Vår lille gutt fikk sine vinger i natt, klokken 02:30. Vi er knust. Takk for all støtten alle sammen»

Det skriver The Telegraph lørdag morgen.

Kasteball

Saken om Alfie Evans har fått stor medieoppmerksomhet. Gutten, som led av en sjelden nevrologisk sykdom, ble en kasteball mellom foreldrene, det britiske helsevesenet og det britiske rettssystemet.

Tom og Kates kamp sparket i gang en debatt i Storbritannia om foreldrenes rolle i saker som involverer syke barn, skriver New York Times.

Legene i Storbritannia ga ham opp, men i Italia stod det et barnesykehus klar som hevdet de kunne forlenge livet hans.

GOD KLEM: Et bilde av Alfie sammen med mamma før han ble alvorlig syk. Foto: AP

Høyesterettsdommer Anthony Hayden (56) avgjorde imidlertid denne uken at Alfie måtte bli – og dermed dø – i Liverpool.

Guttens respirator ble slått av på mandag. Likevel kunne gutten puste på egenhånd. Foreldrene mente dette beviste at gutten kunne leve lengre hvis han fikk ytterligere behandling.

De har også lagt ut flere videoer i sosiale medier, hvor de viser hvordan gutten reagerer på kiling og stimuli.

Siden mandag holdt sønnen i live ved å bruke munn-til-munn metoden da de så at leppene hans begynte å bli blå.

Ville aldri gi seg

Kate og Tom har tapt sine ankesaker i både høyesterett og Den europeiske menneskerettsdomstolen.

KNUST: Kate James og Tom Evans er knust etter sønnen Alfie tapte kampen mot sykdommen. Foto: Philip Toscano / AP File

På mandag varslet de overfor britiske medier at de aldri kommer til å gi seg – til tross for at helsevesenet og myndighetene mente at gutten var i en vegetativ tilstand, og at videre behandling vil være nytteløst.

Dommer Hayden uttalte mandag at Alfie-saken nå er i sin siste fase.

– Dette er det siste kapitlet for denne ekstraordinære, lille gutten, uttalte han i retten.

Onsdag anket de avgjørelsen – men tapte nok en gang.

Spasmer og anfall

Som spedbarn fikk Alfrie spasmer og anfalllignende bevegelser.

Legene skal ha fortalt foreldrene at det ikke var noe galt med ham, til tross for at han utviklet seg sakte. En lege uttalte at Alfie trolig bare var lat.

I 2016 fikk gutten en brystbetennelse som førte til at han fikk flere anfall. I desember samme år endte han opp i koma på Alder Hey Children's Hospital i Liverpool. Der ble det avdekket at gutten ble født med en sjelden degenerativ nevrologisk lidelse i hjernen.

Sykehuset fortalte foreldrene at gutten led av «katastrofal nedbrytning av hjernevevet», og at videre behandling «ikke bare er meningsløs, men også uforsvarlig og umenneskelig».

«Alle» stod klare for å hjelpe

Det er det italienske sykehuset Bambino Gesu Pediatric Hospital i Roma, som ifølge BBC har koblinger til Vatikanet, som stod klare til å behandle Alfie.

Sykehusets leder, Mariella Enoc, mente de kunne forlenge guttens liv ved hjelp av en eller flere operasjoner.

MØTTE PAVEN: Tom Evans kysser pavens hånd under en privat audiens i Vatikanet søndag. Foto: Tom Evans/Facebook

De har tilbød også Alfie italiensk statsborgerskap i håp om at dette kunne få gutten lettere til Italia.

Likevel stod britiske myndigheter på sitt.

– Alfie er en britisk statsborger. Han er utvilsomt en innbygger i Storbritannia, uttalte dommeren under høringen mandag.

Nylig møtte Evans pave Frans under en privat audiens i Roma. Paven ønsket paret og sønnen lykke til.

– Jeg håper at han alltid blir respektert og behandlet med verdighet, og blir tatt hånd om på en måte som passer hans tilstand, i samarbeid med familien, legene og helsearbeidere, sa paven under den private audiensen.

