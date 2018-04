Joseph DeAngelo, som denne uken ble kjent som den lenge etterlyste «Golden State Killer», var fredag til stede for et rettsmøte i Sacramento.

72-åringen, mistenkt for over 45 voldtekter og 12 drap i California på 70- og 80-tallet, ble trillet inn i rullestol iført oransje fangedrakt. Dette var første gang offentligheten fikk se DeAngelo etter pågripelsen.

I retten ble DeAngelo formelt siktet for drapene på Katie og Brian Maggiore i 1978. Det er ventet at siktelsen vil bli kraftig utvidet, ettersom politiet mistenker ham for å stå bak en serie grusomme drap og overgrep.

DeAngelos forsvarer, Diane Howard, ville ikke uttale seg om hvorfor den drapssiktede 72-åringen satt i rullestol under rettsmøtet. Hun uttrykte imidlertid at oppmøtet av presse og andre skuelystne på rettsmøtet var utenom det vanlige.

– Jeg har aldri sett noe som dette gjennom min erfaring, aldri. Og jeg har gjort dette i mer enn 30 år, sa Howard ifølge lokalavisen Sacramento Bee.

Brutt forlovelse

Paul Holes (50), en pensjonert etterforsker fra California som i flere tiår har vært tett involvert i jakten på seriedrapsmannen, sier til avisen The Mercury News at han har gjort seg opp tanker om motivet til DeAngelo.

OFRE: En av dem som deltok under rettsmøte fredag hadde med seg et bilde av Cheri Domingo og Gregory Sanchez – et kjærestepar som ble drept i 1981. Politiet mener «The Golden State Killer» sto bak også dette drapet. Foto: Justin Sullivan/AFP

Holes har jobbet med saken siden 1994, og sluttet i jobben i mars i år. Han var likevel en del av teamet som sirklet inn DeAngelo, ifølge lokalavisen Sacramento Bee.

Under ett av sine overgrep, 6. juli 1978 i Davis, California, skal DeAngelo ha ropt ut «Jeg hater deg, Bonnie». Ifølge avisen er Bonnie navnet på en kvinne DeAngelo var forlovet med i mai 1970. De to giftet seg imidlertid aldri.

– Hvis han sier «Jeg hater deg, Bonnie» mens han angriper en annen kvinne, så er han mest sannsynlig det vi kaller en sinne-hevnet voldtektsmann. Han retter sinnet sitt mot andre, sier han til The Mercury News.

Holes mener historikken med en brutt forlovelse kan være en av årsakene til DeAngelos brutale og kaldblodige drap og overgrep.

– Jeg tror det er det som har skjedd her. Jeg vet ikke hva som gjorde ham slik, men man kan tenke seg at Bonnie dumpet ham, han var ikke glad for det og hadde fortsatt følelser for henne – hvem vet? Men det må ha skjedd noe i de baner, mener den tidligere etterforskeren.

Andre ofre har i avhør fortalt at overgriperen skal ha ropt «Mommy» under overgrepene.

– Hundre prosent sikker

Ifølge Holes har politiet enda ikke lyktes å komme i kontakt med kvinnen med navn Bonnie.

Etter den brutte forlovelsen giftet DeAngelo seg med en annen kvinne, som han senere fikk tre barn med. Den eldste datteren og barnebarnet bodde med ham i Sacramento fram til pågripelsen.

Til ABC News har Holes uttalt at han er «hundre prosent sikker» på at politiet har pågrepet rett mann i saken, som han selv har brukt årevis på å etterforske.

Unik DNA-metode

Pågripelsen av den nå 72 år gamle DeAngelo har fått stor oppmerksomhet verden over. Måten politiet fant fram til seriedrapsmannen har også vekket interesse.

Det var til slutt en DNA-prøve som ledet politiet på rett vei i etterforskningen. Gjennom en gendatabase på Internett, der folk frivillig kan sende inn sine DNA-profiler, gjorde politiet et interessant funn. Ifølge avisen hadde fjerne slektninger av DeAngelo lastet opp sitt DNA i denne databasen, og politiet matchet det med et gammelt DNA-funn fra et av åstedene.

Gjennom familiemedlemmer klarte politiet å spore opp mannen.

I forrige uke kom den avgjørende DNA-prøven til politet. Onsdag denne uken ble han pågrepet utenfor sitt hjem i Citrus Heights i Sacramento i USA.