Politiet fikk tidlig lørdag morgen melding om kraftig røykutvikling fra en blokkleilighet i Høybråtenveien i Oslo. Røyken kom fra en leilighet i andre etasje av blokka.

– Vi fikk melding om brannen klokken 5.36 og totalt 18 personer er evakuert, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli til TV 2.

Mange av beboerne hadde evakuert seg selv da politiet kom til stedet.

Like etter klokken 06 opplyser politiet at brannen er slukket, og at brannvesenet driver utlufting.

Tre personer blir kjørt til legevakt for sjekk, og ytterligere fire personer sjekkes av ambulanse på stedet da de har fått i seg noe røyk, opplyser Oslo politidistrikt.



Blokka har totalt 12 leiligheter.