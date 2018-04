Harry Kane har ikke vært i sin beste form den siste tiden. Spissen har kun scoret to mål på sine fire siste kamper, noe som inkluderer det famøse målet borte mot Stoke.

24-åringen var igjen totalt usynlig da Tottenham tapte 1-2 for Manchester United i FA-cup-semifinalen på Wembley forrige lørdag.

Se hvordan Manchester United slo Tottenham i Sportsnyhetene øverst.

Etter kampen la Det engelske fotballforbundet (FA) ut en humoristisk Twitter-melding på Kanes bekostning.

Teksten lød: «Hva har du i lommen din, Chris?»

Vedlagt meldingen var en animasjon av United-stopper Chris Smalling, som tilsynelatende svarte «Harry Kane» på det nevnte spørsmålet.

Innlegget fikk tusenvis av likes og retweets, og spredte seg raskt på sosiale medier.

Til tross for at forbundet senere gikk ut og beklaget meldingen, brukte Mauricio Pochettino deler av fredagens pressekonferanse på å kritisere behandlingen av sin superstjerne. Han er ikke imponert over FA.

– Det var pinlig, sier Pochettino ifølge Telegraph, og fortsetter:

– Det er en skam fordi FA er engelsk fotball og Harry Kane er en potensiell kaptein i VM. Det er veldig vanskelig å forstå at det kunne skje og de beklaget også etter noen dager. Situasjonen skuffet meg. Vi må beskytte våre unge, engelske spillere.

Pochettino kan fortelle at Kane ble svært trist av hendelsen.

– Harry ble svært lei seg. Men han er sterk i hodet. Han har gått videre. Vi hjelper ham med å gå videre. Men det var en feil og han trenger å gå videre fort.

Liverpool-spillerne reagerte på Kane-scoring

Det har blitt vitset en hel del på Harry Kanes bekostning den siste tiden.

Helt siden Kane ble tildelt det kontroversielle målet mot Stoke tidligere denne måneden, har det florert med innlegg på sosiale medier som latterliggjør avgjørelsen.

Samtidig har Kane blitt beskyldt for å lyve til seg målet som opprinnelig ble tildelt Christian Eriksen.

Kane ligger for øyeblikket fem mål bak Liverpools Mohamed Salah i jakten på toppscorertittelen, og nettopp Salah var én av dem som reagerte på at Kane knappet innpå ledelsen.

– Wow! Virkelig? skrev han på Twitter og fikk støtte av flere lagkamerater og Premier League-kolleger.

Tottenham tar i mot Watford på Wembley mandag. Alt annet enn seier der vil være en stor skuffelse og kan potensielt bringe Chelsea tilbake i kampen om topp fire.

Kampen ser du på TV 2 Sport Premium og Sumo fra klokken 20.30.

