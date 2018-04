Dyret er utstoppet, har Natural History Museum i London konkludert etter en omfattende granskning.

Bildet, som er tatt av Marcio Cabral, vant museets prestisjetunge fotokonkurranse i 2017 i kategorien «dyr i sine miljø». Men ifølge konkurransereglene er det forbudt å narre den som ser bildet eller tukle med naturens realiteter.



Nå er fotografiet diskvalifisert fra konkurransen om tittelen «årets naturfotograf», melder museet på sine nettsider.

– Kan ikke være to ulike dyr

I mars ble museet tipset om at maurslukeren på vinnerbildet kunne være utstoppet. Dyret på bildet var nemlig mistenkelig likt en utstoppet maursluker som var utstilt ved en av inngangene til Emas National Park i Brasil – den store parken hvor vinnerbildet ble tatt.

En gransking ble umiddelbart satt i gang, og ekspertene er enige om at dyrene er så like at det må dreie seg om samme individ.

Fem eksperter konkluderte med at elementer i dyrets kroppsholdning, form, pels og mønsteret i pelsen på hode og nakke er for likt til at det kan dreie seg om to ulike dyr.

– Natural History Museum er en verdensledende vitenskapelig forskningsinstitusjon. Vitenskapsfolkene som deltok i granskingen, besto av to eksperter på pattedyr og en spesialist innen taksidermi ved museet, pluss to eksterne ekspert: en søramerikansk ekspert på pattedyr og en ekspert på maurslukere, opplyser museet.

UTSTOPPET: Maurslukeren som er utstilt ved inngangen til parken hvor bildet ble tatt. Foto: Natural History Museum

Avviser juks

Fotograf Marcio Cabral avviser på det sterkeste at han har brukt et utstoppet dyr i vinnerbildet. Han har gitt museet tilgang til bilder som ble tatt både før og etter at vinnerbildet ble tatt. Maurslukeren opptrer ikke på noen av de andre bildene, konstaterer museet.

Juryformann Roz Kidman Cox sier det er skuffende og overraskende at en fotograf går til slike skritt for å bedra konkurransen og alle som følger med på den.

– Konkurransen legger stor vekt på ærlighet og integritet, og et slikt brudd på reglene er respektløst overfor hele naturfotografmiljøet, som er kjernen i konkurransen. Denne diskvalifikasjonen bør minne kandidatene om at ethvert brudd på reglene og konkurransens ånd vil bli avdekket, sier Cox.

Bildet av maurslukeren er nå fjernet fra konkurransen og fra utstillingen, og Mario Cobral vil aldri få delta i konkurransen igjen.