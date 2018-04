Et stort flertall støttet forslaget om å forby de tre plantevernmidler som er basert på neonikotinoider, skriver nyhetsbyrået AP.

Imidakloprid er et av stoffene som inneholder neonikotinoider. Ifølge Mattilsynet er imidakloprid 7000 ganger mer akutt giftig for honningbier enn plantevernmiddelet DDT. I 2013 trakk Mattilsynet godkjenningen for et plantevernmiddel som inneholder imidakloprid.

«Et fyrtårn av håp»

De tre plantevernmidlene som nå er forbudt, ble delvis forbudt i EU i 2013. Fredagens beslutning omtales som et gjennombrudd.

Antonio Staats i aksjonsgruppen Avaaz kaller det et «fyrtårn av håp for biene våre».

– Endelig lytter regjeringene våre, sier Staats ifølge AP.

Omfattende biedød de senere årene har ført til stor bekymring. Færre bier betyr dårligere pollinering av masse matvekster.

Finner ikke veien hjem

Omfattende forskning tyder på at bruken av neonikotinoider i plantevernmidler har deler av skylden for biedøden.

– Det er dokumentert at stoffet påvirker blant annet orienteringssansen til biene. De blir sløve og finner ikke hjem til huset sitt, kuben eller trestammen der de bor, forklarer Frode Ødegaard, bieforsker ved Norsk institutt for naturforskning.

Han mener forbudet mot plantevernmidlene er veldig positivt, men understreker at det bare er et lite skritt på veien for å ta vare på biebestanden.

Viktig funksjon i naturen

– En av de viktigste årsakene til biedød er arealendringer. Biene mister hjemmet sitt, som er blomsterenger og annen vegetasjon der de kan hente pollen. I tillegg blir landbruket så intensivt at de mister boplassene sine der de lager reir. Vi trenger brede kantsoner med naturlig vegetasjon og varme sandskråninger der de kan fostre opp larvene sine. Når det mangler, vil det være veldig dårlige kår for biene.

– Og konsekvensen av biedød er at det kan bli mindre mat til mennesker?

– Ja, det går veldig mye ut over alle vekster som pollineres av insekter. Alt av frukt, bær og sånne ting, sier Ødegaard.