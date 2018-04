Premier League-lørdagen blir av det nervepirrende slaget. Det blir på mange måter en D-dag for bunnlagene som skal i aksjon.

Stoke, som ikke har vunnet en kamp siden 20. januar, gjester Liverpool. Southampton har også kniven på strupen. Forrige seier kom tidlig i februar. The Saints møter nabo Bournemouth, mens Swansea, som har fem kamper på rad uten seier, får besøk av Chelsea.

– Det er nesten liv og død

Swansea (33 poeng) ligger på plassen over streken og er fire poeng foran Southampton (29 poeng) på 18. plass. Stoke (29 poeng) er nest sist og har fire poeng ned til tabelljumbo West Bromwich (25 poeng). Laget fra The Hawthorns virker fortapt før bortemøtet med Newcastle. Stoke og West Bromwich har i tillegg én kamp mer spilt enn Southampton og Swansea.

Tabellen finner du her!

Hvordan føles det egentlig å være på kanten av Premier League-stupet? Brede Hangeland og Claus Lundekvam har svaret.

– Nedrykksstrid i Premier League er det mentalt mest utfordrende du kan oppleve som fotballspiller. Det er en følelse at det nesten er liv og død. Du tenker på det før du står opp om morgenen, og det er det siste du tenker på før du legger deg om kvelden. Det er bare 90 minutter i uka du kan gjøre noe med det, og da kjenner du i hvert fall presset, sier Hangeland til TV 2.

– Skammet meg i månedsvis

– Som spiller nå er det utrolig nervøst å være der borte. Du har presset på deg konstant. Inn i de siste kampene nå blir det ingen stilkarakterer, for å si det sånn. Nå må man bare kjempe med nebb og klør for å få de poengene som trengs. Som spiller å rykke ned, det syns jeg var helt forferdelig, sier Lundekvam til TV 2.

Hangeland rykket ned med Fulham i 2014, mens Lundekvam og Southampton måtte ta en tunge veien ned i 2005.

– Det er bare helt forferdelig. Det er ufattelig trist der og da. Da hadde vi vært i Premier League i nesten 30 år. Det er et øyeblikk som jeg syns var utrolig tungt å ta, for da hadde jeg blitt en klubbspiller. Byen og supporterne betydde så mye for meg at det var ufattelig tungt. Jeg skammet meg i månedsvis, sier Lundekvam.

– En trist tomhet

– Gråter voksne menn i en sånn situasjon?

– Det kan jeg love deg. Det gjorde jeg. Som spiller føler du så mye med supporterne og de som følger deg hver eneste dag i den fotballhverdagen vi har. Det er trist og da må vi få lov til å felle en tåre vi spillere også. Du føler deg som en syndebukk og jeg var jo kaptein på det tidspunktet. Det er bare en trist tomhet. Jeg ville egentlig bare grave meg ned. Det er den følelsen.

Spillere reagerer ulikt når de har kniven på strupen, og den mentale biten er ekstra viktig i nedrykksstriden. Både Hangeland og Lundekvam har erfaring fra en garderobe med trykket stemning.

– Når trykket blir stort nok så ser du at enkelte blir helt blanke i blikket. De sitter i garderoben og vil egentlig ikke spille, mens andre går i krigen. Du borer inn til essensen, ikke bare av spilleren, men av mennesket når det gjelder så mye som det gjør nå. Du skjelver jo i beina når du går utpå banen og vet at det står om milliarder hvis du vinner eller taper en fotballkamp. Du blir kvalm når motstanderen slår et innlegg for du bare venter på at det skal skje. Folk må vise seg som voksne menn når det gjelder som mest, sier den tidligere Fulham-kapteinen.

Klubbfølelse

​– Når du går ut der går du ut for deg selv, men også for ikke å skuffe kameratene dine. Det er et viktig element. Når du har så mye press på deg og du ligger der du ligger, så vil du ikke gjøre feil. Du vil ikke bli syndebukken i det dramaet du har endt opp i. Da slutter man gjerne å gjøre de tingene man egentlig er god til. Som fotballspiller er det veldig uheldig, for da begynner du å gjemme deg. Du vil ikke ha ballen, du løper ikke der du pleier å løpe. Det er da du trenger de som virkelig bryr seg og det er utrolig viktig med den gode klubbfølelsen, sier Lundekvam.

– Hva vil kjennetegne de lagene som kommer til å holde seg i Premier League?

– De som holder seg er de som klarer å kjempe for samme sak. I stedet for å begynne å tenke på seg selv og sin egen fremtid, så må du være i nuet. Du må slåss for lagkameraten, treneren, klubben og fansen. Da kan det gå, sier Hangeland.