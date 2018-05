Etter det TV 2 erfarer er den italienske skiskyttertreneren Patrick Oberegger i sluttforhandlinger om å bli ny trener for de norske skiskytterjentene.

Oberegger har vært treneren til en av verdens beste skiskyttere i Dorothea Wierer de siste sesongene. I vinter har også Lisa Vittozi tatt steget inn i verdenstoppen.

– Det blir en flott opplevelse for ham. Men jeg er veldig skuffet, for han har hjulpet oss med alt de siste årene. Det blir tøft uten ham, men vi må akseptere hans avgjørelse, selv om jeg fortsatt har et lite håp om at han blir her, sier Wierer til TV 2 Sporten.

Hun har hatt Oberegger som trener de siste fem årene, men skytetreneren hennes har vært Patrick Favre, som nå har byttet til det franske skiskytterlandslaget.

– Jeg blir nesten nødt til å være mer i Norge heretter, ler Wierer.

Akilleshælen til de norske skiskytterjentene har gjennom flere sesonger vært skytingen, ikke minst for Tiril Eckhoff. Det tror og håper Norges Skiskytterforbund at Oberegger kan gjøre noe med.

Patrick Oberegger har nytt stor suksess som sjef for de italienske skiskytterjentene. Foto: IBU

Wierer svarer slik på spørsmål om hun tror han kan fikse problemet:

– Jeg vet ikke, for skytetreneren vår har vært Patrick Favre, som vi også mister til det franske landslaget. Men Patrick Oberegger kan gjøre alt.

Stian Eckhoff ga seg som hovedtrener etter denne sesongen, etter fire år i jobben. Et tydelig ønske fra de norske skiskytterjentene i trenerjakten har vært større tilstedeværelse i det daglige arbeidet.

Oberegger har vært bosatt i Italia med sin norske kjæreste Jori Mørkve - som for øvrig er tidligere landslagsløper.

Nå må han trolig belage seg på mye reising og tilstedeværelse i Norge.

I tillegg til Oberegger skal det også ansattes en norsk trener i teamet.