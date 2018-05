Seat er tilbake i Norge, etter flere års fravær. Når de gjør comeback, er det med en helt ny tilnærming til både kjøp- og eierskap av bil.

Seat skal ikke ha forhandlere eller tradisjonelle bilbutikker.

I stedet får merket i starten tre showrooms, i Bergen, Trondheim og på Ulven i Oslo. I tillegg er ulike pop up-konsepter på gang. Kjøpsprosessen foregår på nett. Fem klikk er det som skal til for å få velge modell, motor, utstyr, farge og finansering.

Det nye konseptet skal testes ut i Norge, før resten av verden står for tur.

Denne bilen skal du bare få kjøpe på nett

Utleie viktig

Helle Stedøy er den første kunden som plukker opp sin nye bil på showroomet på Ulven.

Hun lot seg fascinere av Seats filosofi rundt det å dele bilen via utleie.

Helle er bosatt en liten halvtimes kjøring utenfor Oslo, og jobber på universitetet OsloMet i sentrum av byen. Med HYRE-teknologien installert i sin nye Arona, ser hun for seg at bildeling og utleie av bilen blir lønnsomt.

Er det skummelt å kjøpe brukt Seat?

Arona er en av fire modeller som er tilgjengelig gjennom den norske Seat-importøren.

– Bilen kan tjene penger

– Jeg jobber midt i sentrum, hvor det er mange som trenger bil av og til, men som ikke har tilgang til egen bil. På OsloMet er det for eksempel mange studenter som kan tenkes å være interessert i bil i kortere perioder. Så da kan bilen tjene penger for meg mens jeg er på jobb.

Systemet til Seat bygger på en App, der nøkkelen til bilen kan deles med andre. Bilene kan deles både av privatpersoner og av profesjonelle aktører.

Disse bileierne er minst fornøyd

Første nybil

Aronaen hun får overlevert er den første nye bilen hun har kjøpt.

– Jeg er egentlig ikke veldig interessert i bil, det viktigste er å finne en god og trygg bil som tar meg fra A til B. Seats salgsmodell gjorde det veldig enkelt å finne den riktige bilen, uten at jeg behøvde den store bilinteressen.

Hun innrømmer imidlertid at designet og følelsen av en helt ny bil har vekket en viss interesse.

– Det er litt ekstra morsomt med en ny bil når jeg reiser på min første langtur om kort tid.

Vi har allerede testet nye Seat Arona, les mer om den her:

Kort leveringstid

Den korte leveringstiden var en annen viktig faktor for Helle:

– Jeg forsto at min gamle bil måtte byttes ut for et par uker siden. Da fikk jeg samtidig informasjon om at Seat gjør comeback. Fra jeg bestilte bilen fredag 20. april til jeg fikk den utlevert gikk det under én uke. Det passet helt perfekt, sier hun.

Seat starter med fire modeller i Norge: Småbilen Ibiza, Golf-konkurrenten Leon, kompakt-SUVen Arona og den litt større SUVen Ateca.

Ibiza var en populær småbil i Norge, les mer om den her: