Arsène Wenger gir seg som kjent som Arsenal-manager etter 22 år som sjef i klubben.

Se de beste klippene fra den årelange managerfeiden i videovinduet øverst.

Etter at avgjørelsen ble kjent har franskmannen blitt hyllet av både supportere og managerkolleger.

Nåværende Manchester United-manager José Mourinho har hatt mange bitre feider med Wenger.

På søndag møtes de to gamle rivalene til duell på Old Trafford. Men nå er det lite ondt blod å spore mellom de to.

Mourinho har tidligere blant annet beskrevet Wenger som en «spesialist i å mislykkes», men i det siste har portugiseren vært langt mildere i sin omtale av managerkollegaen.

På fredagens pressekonferanse innrømmet United-manageren til og med at han angrer på de negative hendelsene dem i mellom, som også inkluderer håndgemeng på sidelinjen.

– Ja, det gjør jeg, og det gjør antagelig han også.

– Det er små ting som man helt klart skulle vært foruten. Noen gester, noen ord som skulle vært unngått. Jeg føler meg bedre nå uten dem, det er det ingen tvil om, innrømmer Mourinho.

55-åringen mener Wenger har vært med på å bringe det beste ut av hans lag.

– Jeg føler alltid at våre største rivaler også er våre beste venner fordi det er de som «pusher» oss. Da jeg ankom England i 2004 var Arsenal seriemestere og de berømte «Invincibles». De hadde et fantastisk lag og de presset oss helt til ytterkantene. Vi hadde store kamper, store dueller, så takk så mye for det.

– Vi hadde vunnet Europaligaen igjen

Nå forventer Mourinho at United-fansen vil ta godt imot den franske trenerlegenden når Arsenal kommer på besøk på Old Trafford søndag ettermiddag.

– Jeg håper han får en god mottagelse. Om ikke god, så i hvert fall ikke dårlig. Fra oss i klubben vil han føle respekten vi har for ham, sier portugiseren.

Torsdag spilte Arsenal 1-1 hjemme mot Atlético Madrid i Europaligaens første semifinale. Dermed brenner det et blått lys for London-klubbens finaleplass.

Til tross for at Mourinho nå går langt i å strekke ut en hånd til sin gamle rival, klarte ikke United-manageren å dy seg da muligheten bød seg til å sende et siste stikk i retning Arsenal.

– Forrige sesong vant vi Europaligaen. Hvis vi hadde spilt der i år, ville vi ha vunnet igjen, men vi spilte i Mesterligaen og vi var ikke gode nok til å vinne den.