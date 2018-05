Alexander Rybak (31) sjarmerte hele Europa med sangen om kjærlighetssorgen som fulgte han i flere år. Med låta Fairytale fortalte han historien om kjærligheten som tok slutt.

Nå skal han nok en gang representere Norge i den internasjonale Melodi Grand Prix-finalen – men denne gangen blir det uten kjærlighetssorgen. Fairytale er byttet ut med poplåta «That´s How You Write a Song».

– Hadde en flott periode på Tinder

Rybak forteller åpenhjertig om kjærlighetslivet sitt til Senkveld med Thomas og Harald, like før avreise til Lisboa.

– Jeg har ikke kjærlighetssorg lenger. Jeg hadde nemlig en flott periode på Tinder. Det er egentlig det som burde vært Melodi Grand Prix-sangen min, sier Rybak, til en måpende Thomas Numme og Harald Rønneberg.

De to programlederne trodde nemlig ikke at det var mulig for kjendiser å være på sjekke-appen Tinder.

– Jeg fant en jente som ga meg følelsen av at jeg hadde rundet Tinder. Jeg møtte henne der, sier Rybak.

Hun var langt fra den første som tok kontakt. Rybak har fått mengder med henvendelser, men meldingen fra Julie Gaarud Holm (23), var helt annerledes.

– Jeg var veldig glad da hun sendte meg en melding som var veldig ulik alle de andre meldingene jeg fikk på Tinder. Hun spurte bare: «Skal vi finne på noe?» og så svarte jeg ikke. Men da sendte hun meg en melding til, og sa: «Hva med lørdag?» forteller Rybak.

– Og da tenkte jeg at her er det en som tør å «bjuda på», forteller Rybak, til latter fra salen.

Til Disney World

Og det fikk han rett i:

– Hun er verdens herligste jente. Og i går fikk jeg vite at hun sparer hundre kroner hver uke for at vi skal reise til Disney World sammen. Det er så viktig for en artist å ha en som kan betale for deg, ler Rybak.

På torsdag står han i den internasjonale semifinalen for å forsvare Norges ære, som førstemann ut. Etter de første prøve i Lisboa hoppet Rybak rett opp på en andreplass på bettinglistene, noe som kan tyde bra for Norges vinnersjanser.

