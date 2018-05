For halvannet år siden overrasket prins Harry (33) en hel verden da han og skuespilleren Meghan Markle (36) bekreftet at de hadde funnet lykken.

19. mai står bryllupet mellom de to i den staselige byen Windsor utenfor London.

Men det var ingen selvfølge at partyprinsen Harry skulle ende opp her. Gjennom sitt 33 år lange liv har han skapt store overskrifter i britiske tabloider.

Dianas oppdragelse

Prins Harry ble født 15. september 1984, som prinsesse Dianas og prins Charles andre sønn. Hans fulle navn er Henry Charles Albert David, og han ble døpt i St. George's Chapel – hvor han lørdag gifter seg.

NYFØDT: Prinsesse Diana viser frem nyfødte prins Harry i 1984, sammen med storebror prins William. Foto: AP

Gjennom oppveksten tok prinsesse Diana gjerne med seg sønnene for å oppleve ulike deler av samfunnet.

– De første årene av prins Harrys liv var ifølge ham selv fylt av kjærlighet og varme. Han og storebror William var begge svært knyttet til mamma Diana – og hun på sin side var opptatt av at hennes to sønner også skulle oppleve livet utenfor slottsmurene, forteller TV 2s kongehusekspert Kjell Arne Totland.

Harry gikk på den prestisjetunge privatskolen Eton utenfor London, der han fikk middels resultater.

Nazi- og nakenskandale

I løpet av ungdomsårene ble Harry etter hvert kjent for sin forkjærlighet for festing – som førte til en rekke medieskandaler.

– Etter mamma Dianas brå og brutale bortgang kom Harry i tenårene inn i en utagerende periode med mye festing og drikking, sier Totland.

Med tilnavnet «partyprinsen» har Harry stått for en hel rekke overskrifter – nakenbilder på avveie, kyssing av diverse jenter i fylla, opptreden i nazikostyme, røyking av hasj, stripping i Las Vegas og diverse annet. Han har også kranglet åpenlyst med pågående paparazzi-fotografer.

Nazikostyme-saken i 2005 satte sinnene i kok hos mange briter, og han fikk blant annet kritikk av jødiske grupper. Bakgrunnen var at Harry hadde tatt på seg et hakekors-merke på en utkledningsfest. Enden på visa ble at den da 20 år gamle Harry sendte ut en offentlig beklagelse.

Også i 2009 måtte prins Harry beklage offentlig, da en britisk tabloid publiserte en video hvor prinsen omtalte en pakistansk venn som «pakkis». Daværende partileder David Cameron var blant dem som omtale utsagnet som «uakseptabelt».

2005: Disse avisforsidene fra 14. januar 2005 viser oppstyret som fulgte da bildet av prins Harry med hakekors nådde mediene. Foto: Dave Caulkin

Nær å bli drept

Prinsen var i 2007 til 2008 utstasjonert i Helmand-provinsen i Afghanistan for militærtjeneste.

I en biografi som utkom i vinter, ble det kjent at prinsen var svært nær å bli drept under dette oppholdet. Den dramatiske hendelsen utspant seg da prinsens militærtropp var på en kjøretur.

Da oppdaget plutselig en av de andre soldatene en nesten umerkelig gjenstand på veien, som skulle vise seg å være en såkalt IED. Det er en improvisert sprengladning, altså en mine, som eksploderer ved bevegelse.

– Kjøretøyene foran, inklusive Harrys, hadde unngått trykkplaten fra en IED med bare 15 centimeter. Hvis noen av oss hadde kjørt over den, ville det ha vært «game over», uttaler kaptein Dickon Leigh-Wood i boka.

I AFGHANISTAN: Her er prinsen fotografert i sin feltseng i Helmand-provinsen i Afghanistan i 2008. Foto: John Stillwell

Også fra høsten 2012 til tidlig 2013 var Harry i Afghanistan, den gang som helikopterpilot. I 2013 innrømmet han å ha drept Taliban-krigere. Innrømmelsen førte til at Taliban truet med å drepe prinsen.

På grunn av Harrys militære bakgrunn og trusselen fra Taliban, har det også vært knyttet ekstra stor sikkerhetsrisiko til bryllupet.

– Prins Harrys militære karriere og ikke minst hans to perioder som stridende i Afghanistan ble virkelig et vendepunkt for ham. Der fant han seg selv – og en mening med sin spesielle rolle og posisjon. Og vi vet jo at han siden har hatt stor suksess med sine Invictus Games for sårede og skadde soldater, sier kongehusekspert Totland.

Tapet av moren

Tapet av moren i ung alder har også preget prins Harrys liv. Da prinsesse Diana døde i en bilulykke i Paris i 1997, var Harry bare 12 år gammel.

Prins Harry har i en dokumentar pratet ut om hvordan det tragiske dødsfallet preget ham i lang tid etterpå.

– Jeg fikk egentlig aldri bearbeidet det som skjedde. Det var masse følelser som ble begravd. I lang tid ville jeg ikke tenke på det, sa prinsen.

Totland forteller at det først er de senere årene at Harry, sammen med broren, har våget å snakke om arrene etter morens bortgang.

– Harry var bare 12 år gammel, da hans kjære mamma ble revet bort så brått og brutalt. Han har selv sagt at det var et utrolig sjokk og en stor sorg, men at han ikke våget å ta det helt innover seg, sier han.

BEGRAVELSE: Prins William (venstre) og prins Harry ser kisten til deres mor, prinsesse Diana, bli båret ut av Westminster Abbey 6. september 1997. Foto: Adam Butler/AFP

Veldedighet

Helt siden tenårene har prins Harry også vist et engasjement for bistand, slik som sin mor. Siden 2006 har Harry jobbet for bedre forhold for de som lever med HIV og AIDS i Lesotho, gjennom sin egen organisasjon Sentebale.

Sommeren 2016 tilbragte prinsen nesten tre uker i Malawi i Afrika, hvor han jobbet for å redde 500 elefanter. Også Meghan har i lang tid engasjert seg i bistandsarbeid.

– I Meghan Markle tror jeg virkelig Harry har funnet sin «soulmate» - sin sjelevenn. De to deler mange interesser – og er begge opptatt av mange av de samme sakene mamma Diana brant for, sier Totland.

I tillegg har Harry alltid vist stor interesse for sport. Både som polospiller, på ski og med motorcross har 33-åringen markert seg.

POLO: Prinsen har ifølge venner et sterkt konkurranseinstikt, og har interesse for flere idretter. Her er han fotografert på hesteryggen i 2017. Foto: Chris J Ratcliffe/AFP

Diskret om forholdet

SØSKEN: Storebror William skal være Harrys forlover. Her er de to fotografert som barn av prinsesse Diana. Foto: The Duke Of Cambridge And Prince Harry

Lørdag kan prins Harry og Meghan endelig gi hverandre sitt ja. De to klarte å holde en svært lav profil før de offentliggjorde forholdet. Og Harry har tidligere, da han enda var singel, forklart at nettopp dét var viktig for ham.

På grunn av den enorme medieopperksomheten han har fått hele livet, har han opplevd kjærligheten som krevende.

– Hvis jeg så mye som snakker med ei jente, så er den personen plutselig kona mi, og folk begynner å banke på døra hennes, sa Harry.

I 2014 ble det slutt mellom Harry og kjæresten gjennom to år, skuespilleren Cressida Bonas. Det skal ha vært den enorme medieoppmerksomheten som gjorde at Bonas gjorde det slutt.

– For øyeblikket fokuserer jeg mye på jobben. Men hvis noen finner vei inn i livet mitt, ville det vært helt fantastisk, sa Harry i 2016.

I St. George's Chapel i Winsor lørdag formiddag, vil det ønsket gå i oppfyllelse for prinsen.

EKSKJÆRESTE: Prins Harry og skuespulleren Cressida Bonas var kjærester i to år. Foto: Glyn Kirk/AFP

Spår barn

Kongehusekspert Totland tror Harry og Meghan vil fylle en viktig rolle i det britiske kongehuset i årene fremover.

– Dronning Elizabeth tildelte nylig sin sønnesønn rollen som Ambassadør for de unge i Det britiske samveldet – en oppgave han naturlig nok vil utføre sammen med sin hustru, sier han.

– Jeg tror de to vil bli et fantastisk team, som sammen med hertugparet av Cambridge vil kunne modernisere det britiske kongehuset og gjøre det relevant for nye generasjoner. Vi ser jo allerede hvilken appell de fire unge kongelige har til ungdommen i Storbritannia og i resten av Samveldet, fortsetter Totland.

Og det kan godt hende at paret vil tilføre kongehuset nye arvinger.

– Vi vet jo fra før at prins Harry er veldig glad i barn – og veldig flink med dem. Og Meghan skal ifølge velinformerte kilder i London ha gitt uttrykk for at hun ønsker å starte en familie og få barn med prins Harry så raskt som mulig. Så jeg tror kanskje ikke det går så mange månedene etter bryllupet før vi får den glade nyheten om at de to venter sitt første barn, sier Totland.