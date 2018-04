Hjemme på Hamar stortrives Mathilde (15) og Fabian (11) med at pappa endelig er hjemme.

– Jeg har ikke lyst til å miste mer av oppveksten deres nå. Jeg har mistet nok. Jeg vil være med og forme de som personer, sier Patrick Thoresen.

Selv om han føler han går litt i veien.

– Jeg prøver å komme inn i rutinene igjen etter et opphold på 5 måneder i Russland, men det er ikke bare lett. Det er ikke alltid ting brettes riktig og sånn, men jeg forsøker å smelte inn i rollen som familiefar igjen da, humrer han.

Som TV 2 meldte tidligere denne måneden har landslagsveteranen takket, nei til Hockey-VM i Danmark som starter neste uke.

– Hvordan var det å gi den beskjeden til pappa?

– Han er en familiemann så hadde han vært i samme situasjon så tror jeg han hadde gjort det samme.

Landslagssjef Petter Thoresen har fått litt å bryne seg på etter flere VM-forfall. Mats Zuccarello er ute etter trøbbel med kneet, Henrik Ødegaard, Mattias Nørstebø, Sondre Olden og Alexander Reichenberg er uaktuelle.

Andreas Martinsen spiller sluttspill med farmerlaget, Rockford Ice Hogs og må bli slått ut for at han kan spille VM for Norge.

Alexander Bonsaksen jobber med å bli skadefri til mesterskapet. Og som det ikke er nok måtte Mats Rosseli Olsen ut med skade i treningskampen mot Hviterussland på fredag.

Patrick Thoresen følte lagkompisene fortjente en forklaring på hvorfor han takket nei.

– De gutta jeg føler jeg er nære på landslaget fikk en melding og der forklarte jeg situasjonen min. At ting ikke har vært så lett, sier han.

For vinteren ble langt tøffere enn Thoresen kunne sett for seg. Da han takket ja til et opphold i gamleklubben SKA St.Petersburg i november, ante han ikke at det ville påvirke familien og han selv som det gjorde.

– Barna krever mer når de blir eldre og det har vært en tøff periode. Jeg må være en del av familien nå så vi blir oss igjen.

– Var det tøffere for deg også denne gangen?

– Ja, definitivt. Tidligere reiste jeg og var mye alene. Det var ikke noe problem. Da spilte jeg uten få bekymringer, men når man blir eldre og mer erfaren ser man mer verdien av familien. Sitter man mye alene og for eksempel ser en film, så kommer fort tårene.

Nå er han ganske sikker på at han blir enig med Storhamar om en ny kontrakt. 34-åringen har også et ønske om en utvidet rolle i klubben. Erfaringen fra utlandet kan komme godt med både i garderoben og på kontoret.

– Jeg føler jeg har mye å bidra med. Å dele min erfaring og det jeg har opplevd i utlandet. Ta med meg det jeg har sett og lært hit.

Selv om det skulle dukke opp tilbud er han fast bestemt på å bli på Hamar nå. Han har allerede et lukrativt tilbud fra St.Petersburg og blant annet fra klubber i Sveits.

– Jeg har slått meg til ro med at dett var dett og nå skal jeg fortsette karrièren min i Norge, sier Thoresen.

Nå skal han se VM sammen med familien. Norge åpner mot Latvia 5.mai og møter også Canada, Finland, USA, Tyskland, Sør-Korea og vertsnasjonen Danmark. Patrick Thoresen tror Norge som lag, som alltid står i stormen til tross for skader og frafall, rister det av seg denne gangen også.

– Jeg føler det er sånn før hvert mesterskap, men de klarer å stå i det. De er et lag som klarer det meste.

– Tyskland, Latvia, Danmark og Sør-Korea blir avgjørende for å beholde plassen og kanskje nå en kvartfinale. Og kanskje stjele poeng fra toppnasjonene, sier Thoresen.

Men han er klar på at hans tid på landslaget ikke er over.

– Jeg har ambisjoner om å spille mer på landslaget. Jeg er motivert for å trene. Så lenge treningsmotivasjonen er der er jeg sikker på at jeg kan være med på å påvirke i årene som kommer, sier han.