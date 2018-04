PSG-trener Unai Emery bekreftet fredag at han forlater klubben etter inneværende sesong.

Det er ventet at Thomas Tuchel tar over etter Emery. I fransk presse spekuleres det i at Arsene Wenger blir Tuchels sportslige overhode.

– Jeg har fortalt spillerne, Antero Henrique og presidenten at det er over. Jeg vil takke alle sammen. Det eneste som gjenstår er cupfinalen, sier Emery, som brukte pressekonferansen til å understreke at det var hans eget valg om å gå av.

Den spanske treneren kom til PSG i 2016. Han vant tre troféer i sin første sesong, men har slitt med å få det til i Champions League. Denne sesongen røk PSG ut mot Real Madrid i åttedelsfinalen. I forrige sesong ledet PSG 4-0 mot Barcelona etter det første oppgjøret i åttedelsfinalen, men tapte en høydramatisk bortekamp 6-1.

PSG leder serien med tjue poeng når fire kamper gjenstår.