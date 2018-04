Siv Jensen gikk i sin landsmøtetale til frontalangrep på sin viktigste motstander, Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Frp-lederen mener at en «feig innvandringspolitikk» er en av årsakene til at Arbeiderpartiet tapte stortingsvalget i fjor høst.

– Det vi ser nå er en svak leder for det største opposisjonspartiet som står i spagat i mange viktige saker - som i innvandringspolitikken, sa Siv Jensen, og fortsatte:

– Den ene dagen prøver Støre å tøffe seg i innvandringspolitikken. Så får han store reaksjoner internt, flere lokallag vedtar at man tvert imot ønsker en stor økning i innvandringen. Derfor stikker Støre halen mellom beina, slik han gjorde gang på gang i valgkampen i debatter om viktige saker om landets fremtid, sa Siv Jensen.

Hun anklaget også Ap for å stå på feil side i mange spørsmål folk flest er opptatt av:

– Vi fikk fornyet tillit i valget. Arbeiderpartiet tapte. De var feige i innvandringspolitikken, de ville bygge mindre vei, de ville frata eldre valgfrihet og øke skatter og avgifter, sa Siv Jensen.

– Det er ikke hatprat å ønske streng innvandringspolitikk eller å kreve at innvandrere må lære seg norsk og tilpasse seg det norske samfunnet, sa Frp-lederen.

Jensen gikk også til angrep mot de hun mener er norske på papiret, men «ikke i hjertet». Det handlet om æresbegrepet, og begrensninger på kvinners frihet.

– Vi har alle lest om innvandrerjenter som blir beskyld for å ødelegge familiens ære, om de kysser en gutt fra feil familie eller feil opprinnelse. Eller oppfører seg for vestlig. Slike foreldre har ikke forstått noen verdens ting, sa Jensen, og la til at det er «uakseptabelt» når innvandrerfamilier forsøker å kontrollere hvem jentene er sammen med.

Vil prioritere hjertesaker

Vi gjorde det umulige mulig og gjorde spådommer til skamme, sa Frp-lederen da hun innledet landsmøtetalen sin fredag.

– Fremskrittspartiet satt fire år i regjering, og vi ble gjenvalgt, sa partilederen i talen.

– I valget sa velgerne klart fra hva de mente. Jonas Gahr Støre ble ikke statsminister og Hadia Tajik ble ikke justisminister. Det er en seier i seg selv, framholdt hun.

Jensen varslet at partiet også framover vil prioritere hjertesaker som lavere skatt, satsing på samferdsel og eldreomsorg samt opprettholde «tidenes strengeste innvandringspolitikk».

– LO-samarbeid vanskelig

Frp-lederen ønsker et tettere samarbeid med landets største fagorganisasjon LO, men sier det er vanskelig når LO støtter Ap økonomisk.

Invitasjonen kom under Jensens åpningstale til Frps landsmøte som åpnet på Gardermoen fredag ettermiddag.

Jensen inviterer LO til et tettere samarbeid, men muligens ikke det LO som er LO i dag.

– Det er vanskelig å samarbeide med en organisasjon som aktivt støtter opp under et annet politisk parti og fôrer Arbeiderpartiet med ressurser og valgkamppenger, sa hun.

Frp-lederen mener det er vanskelig å være organisert dersom man heier på Frp.

– Jeg forstår godt arbeidsfolk som ikke melder seg inn i en fagforening når de vet at kontingenten deres går til et parti de aldri ville funnet på å stemme på. Toppene i fagforeningene gjør det vanskeligere å være organisert, når du samtidig tvinges til å støtte et parti du er sterkt imot, sa hun.