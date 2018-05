Hele Norges Eurovision-håp, Alexander Rybak (31), har vært åpen på at mye gikk galt da han vant den internasjonale Melodi Grand Prix-finalen i Moskva i 2009.

Han gikk fra å være et velkjent fele-talent i Norge, til å bli hovedpersonen i et gigantisk, europeisk eventyr.

Det ble rett og slett for mye – og det massive stresset gjorde at han gikk på veggen.

– Tenkte jeg var supermann

Denne uka forteller han til Senkveld med Thomas og Harald hva som gikk galt.

– Jeg tenkte at jeg var supermann, forteller han i TV-programmet.

– Jeg var vel ikke så flink til å si nei til ting, og jeg tenkte at jeg skulle si ja til alt i hele Europa. Jeg sa vel ja til alt for mye, forteller han.

Det endte opp i et enormt kjør, hvor han reiste fra land til land for å opptre og gjøre TV-intervjuer. I 2011 fortalte han at det hele ledet opp til et nervøst sammenbrudd. Det skjedde i tiden etter at han sto på scenen på Eurovision igjen – da Norge var vertsnasjon og festen foregikk i Oslo.

– Jeg var veldig vrien

Nå utsetter Alexander Rybak seg for det nok en gang. Tidligere denne uken hoppet Norge opp på en andreplass på bettinglistene etter at de første prøvene i Lisboa var unnagjort. Det er altså ikke umulig at han kan dra med seg seieren hjem nok en gang.

Men denne gangen tror han at han har kontroll.

– Jeg vil vel si at jeg er litt mer rustet for det i år. For ni år siden var jeg full av ungdommelig selvtillit. Andres ideer kunne ikke brukes, for det var ikke mine ideer. Den gangen vant jeg – men uansett hvordan det går i år, så kommer jeg til å få meg flere venner enn den gangen, sier Rybak.

– Sier du at du rett og slett var litt vrien? spør Harald Rønneberg.

– Veldig. Jeg var veldig vrien. Og jeg kan sikkert bli bedre enn jeg er nå også. Men jeg merker at hvis lydmannen kommer med herlige ting som jeg ikke hadde tenkt på, for eksempel at jeg kan synge renere, så hører jeg på det. For ni år siden ville jeg blåst av det, sier Rybak.

Skal sørge for Rybaks beste

MGP-general og delegasjonsleder i NRK, Stig Karlsen, forteller til TV 2 at de har et godt apparat rundt Rybak i Lisboa.

– Alexander var bare 22 år den gangen han vant i 2009. Situasjonen er annerledes nå. Alexander er mer bevisst på hva han går til og hvordan han skal prioritere. I tillegg til god støtte i den norske delegasjonen, har han også et godt og trygt management som sørger for Alexanders beste året rundt. Han vil bli godt ivaretatt av både NRK og sitt management hvis han skulle vinne igjen 12. mai, skriver han i en e-post til TV 2.

Han skriver videre at prioriteringer er viktige nå i tiden før semifinalene og finalen, og at både den norske delegasjonen og Rybak selv har solid erfaring fra tidligere.

– Denne erfaringen gjør at vi i sammen kan gjøre gode prioriteringer, slik at det blir ro rundt de aktivitetene og forberedelsene Alexander og teamet trenger for å prestere sitt beste på scenen, skriver han.

Da Norge hoppet opp til en andreplass på bettinglistene tidligere i uka, gikk det for alvor opp for alle at Rybak faktisk kan vinne igjen.

– Alexander er veldig lykkelig over at de første prøvene gikk så bra, og gleder seg stort til fortsettelsen. Nå er det øving og terping som står i fokus for Alexander. Søvn, hvile og generell opplading står også høyt på prioriteringslista, sier Karlsen.

Forbereder seg alltid på det verste

I oppladningen til finaleuka har Alexander Rybak også en annen måte å takle presset: Han forteller til Senkveld at han alltid forbereder seg på det verste.

– Før jeg går på scenen, så forbereder jeg meg på det verste som kan skje. For eksempel at jeg kan tisse på meg. Så hvis det skjer, så er jeg så godt forberedt, at det går helt fint, forklarer Rybak.

Derfor var han forberedt på alt annet enn seier i den norske finalen:

– Jeg var forberedt på absolutt alle utfall – unntatt at jeg skulle vinne. Derfor ble det bare kaos, forteller han.

Ble overfalt av kvinnelig fan

Kaos ble det også da han vant i Moskva i 2009, og skulle skrive et tusentalls autografer.

– Jeg stolte blindt på alt som kunne minne om autoritære personer. Det var en autograf-session i Moskva. Det ble bare helt hysterisk, det var mange tusen mennesker der. Og så var det til slutt en dame som tok meg i hånda og sa at det ikke var trygt for meg der. Hun ledet meg til et telt – og så begynte hun å klemme meg og kysse på meg! ler Rybak.

Han er nå på plass i Lisboa for å forsvare Norges ære i den internasjonale finalen. Førstkommende torsdag står han i semifinalen mot blant andre Sverige og Danmark. Der er han aller første artist ut, og det gjelder å få nok stemmer til å sikre oss en plass i lørdagens finale.